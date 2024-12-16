Сьогодні, 16 грудня, "Королівський клуб" планував вирушити у Лусаїл. Однак, політ довелось відкласти на три години пізніше, повідомляє 24 канал із посиланням на AS.

Читайте також Реал розкритикував суддівство у матчі Ла Ліги: у чому причина

Чому Реал відклав політ в Катар

Повідомляють, що літак в якому мали летіти гравці мадридського Реала, виявили не справність. Боси "бланкос" вирішили перенести політ на три години пізніше, ніж заплановано.

Також відомо, що "Королівський клуб" прибуде в Катар сьогодні ввечері. Матч проти мексиканської Пачуки відбудеться 18 грудня.

Довідка. Реал Мадрид у своїй історії ставав восьмиразовим переможцем Міжконтинентального кубка.

Місце та час проведення фінального протистояння стадіон "Лусаїл" з однойменного міста, де відбувся фінал чемпіонату світу 2022 року, о 19:00 за київським часом.