У суботу, 14 грудня, в межах 17-го туру чемпіонату Іспанії зустрілися Райо Вальєкано та Реал. Команди розписали бойову нічию з рахунком 3:3, пише 24 канал з посиланням на офіційний сайт Реала.

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Мадридці не оцінили суддівство

За 15 хвилин до завершення основного часу стався скандальний епізод у штрафному майданчику Райо Вальєкано. Вінісіус після контакту із захисником опинився на газоні.

Арбітр проігнорував цей інцидент, однак у Реалі вважають, що необхідно було призначити пенальті.

На 75-й хвилині стався суперечливий епізод матчу. Вінісіус Жуніор був явно збитий Муміном у своєму штрафному майданчику, але Мартінес Мунуера не призначив пенальті і не дав попередження гравцеві, а арбітр VAR Гонсалес Фуертес не втрутився,

– зазначили у "Королівському клубі".

Відзначимо, що після 17-ти турів Ла Ліги Реал посідає другу позицію в турнірній таблиці, відстаючи від Барселони на один бал.