Райо Вальєкано – Реал 3:3
Голи: Лопес, 4, Мумін, 36, Паласон, 64 – Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родріго, 56
У суботу, 14 грудня, на арені "Естадіо де Вальєскас" у Мадриді зустрілися Райо Вальєкано та Реал. Команди подарували уболівальникам неймовірне видовище, пише 24 Канал.
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Реал втратив перемогу з Райо Вальєкано
Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, вже за традицією, залишив українського голкіпера Андрія Луніна на лаві запасних, довіривши місце у воротах Тібо Куртуа.
Вже на 4-й хвилині матчу досвідчений бельгієць змушений був діставати м'яч з воріт після удару Унаї Лопеса. Господарі поля не зупинилися на досягнутому та на 36-й хвилині подвоїли перевагу. Точним ударом відзначився Абдул Мумін.
Ще до перерви "вершкові" відновили паритет. Спочатку Вальверде гарматним ударом з 25-ти метрів відквитав один м'яч, а перед свистком на перерву Беллінгем скористався навісом Вінісіуса – 2:2.
На початку другого тайму підопічні Анчелотті вийшли вперед. Бразилець Родріго з лінії штрафного поцілив у кут воріт.
Здавалося, що перемога у кишені "вершкових". Однак протилежної думки були "бджоли". На 64-й хвилині Паласон встановив остаточний рахунок у цьому божевільному матчі.
За 15 хвилин до завершення основного часу стався скандальний епізод у штрафному майданчику Райо Вальєкано. Вінісіус після контакту із захисником опинився на газоні. Однак арбітр не побачив порушення правил. Фінальний свисток зафіксував у столичному дербі нічию – 3:3.
Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Реал
- У турнірній таблиці Реал на одне очко відстає від Барселони. "Королівський клуб" залишився на 2-й сходинці з 37 балами.
- Райо Вальєкано займає 13 місце у турнірній таблиці Ла Ліги. "Бджоли" заробили у 16 матчах 20 залікових пунктів.