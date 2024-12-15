Райо Вальєкано – Реал 3:3

Голи: Лопес, 4, Мумін, 36, Паласон, 64 – Вальверде, 39, Беллингем, 45, Родріго, 56

У суботу, 14 грудня, на арені "Естадіо де Вальєскас" у Мадриді зустрілися Райо Вальєкано та Реал. Команди подарували уболівальникам неймовірне видовище, пише 24 Канал.

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Реал втратив перемогу з Райо Вальєкано

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті, вже за традицією, залишив українського голкіпера Андрія Луніна на лаві запасних, довіривши місце у воротах Тібо Куртуа.

Вже на 4-й хвилині матчу досвідчений бельгієць змушений був діставати м'яч з воріт після удару Унаї Лопеса. Господарі поля не зупинилися на досягнутому та на 36-й хвилині подвоїли перевагу. Точним ударом відзначився Абдул Мумін.

Ще до перерви "вершкові" відновили паритет. Спочатку Вальверде гарматним ударом з 25-ти метрів відквитав один м'яч, а перед свистком на перерву Беллінгем скористався навісом Вінісіуса – 2:2.

На початку другого тайму підопічні Анчелотті вийшли вперед. Бразилець Родріго з лінії штрафного поцілив у кут воріт.

Здавалося, що перемога у кишені "вершкових". Однак протилежної думки були "бджоли". На 64-й хвилині Паласон встановив остаточний рахунок у цьому божевільному матчі.

За 15 хвилин до завершення основного часу стався скандальний епізод у штрафному майданчику Райо Вальєкано. Вінісіус після контакту із захисником опинився на газоні. Однак арбітр не побачив порушення правил. Фінальний свисток зафіксував у столичному дербі нічию – 3:3.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Реал