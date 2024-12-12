Баварія планує підписати декілька гравців взимку 2025 року. Головний тренер мюнхенців Венсан Компані підтвердив рішення клубу, повідомляє 24 канал із посиланням на Cadena SER.

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Кого планує придбати Баварія

Мюнхенці проявляли інтерес до Михайла Мудрика, але не готові наразі здійснити трансфер гравця. Челсі встановило велику трансферну вартість на українського вінгера команди.

Баварія планує посилити лінію захисту Джонатаном Та, який грає у Баєрі Леверкузен. Контракт німецького оборонця з "фармацевтами" спливає влітку 2025 року.

Серед кандидатів на роль нового голкіпера німецького клубу розглядають Андрія Луніна. Реал не проти продати українця, але сума у 50 мільйонів євро відлякує можливих покупців.

Баварія планує домовитись з "вершковими" щодо трансферу Луніна. Мюнхенці можуть піти на поступки у трансфері Альфонсо Девіса, якщо "Королівський клуб" знизить ціну на українського голкіпера.

Довідка. Раніше Анатолій Трубін входив у список потенційних трансферів Баварії на зиму 2025 року. Український голкіпер мав замінити згодом Мануеля Ноєра.

Зазначимо, що Андрій Лунін у поточному сезоні зіграв у 5 матчах за Реал в офіційних матчах. Український голкіпер у двох поєдинках зберіг ворота "Королівського клубу" на замку.