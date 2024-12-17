У пробі "А" українського футболіста виявили заборонену речовину. Наразі офіційної інформації немає й вона очікується після відкриття проби "B".

До теми Мудрик здав позитивний допінг-тест: що загрожує українцю

Що відомо про мельдоній

За інформацією ТаТоТаке, велика ймовірність, що забороненим препаратом, який виявили в крові Михайла Мудрика, є мельдоній (мілдронат), інформує 24 Канал. Він заборонений Всесвітнім антидопінговим агентством з 1 січня 2016 року.

Ця речовина була розроблена в Латвії в 1975 році. ВАДА розглядає ці ліки як модулятор метаболізму, подібний до інсуліну.

Вважається, що завдяки мілдронату організм краще витримує навантаження, економно використовує кисень і швидко відновлює енергетичні резерви. Проте його ефект не доведений.

Оцінку цьому препарату для ТаТоТаке дав один з українських спортивних медиків. Лікар заявив, що ця речовина не дає насправді жодного ефекту:

Цей препарат повне фуфло. Його пачками приймали в старі часи та від серця як кардіо-протектор, і від алкоголізму, від усього чого завгодно, але він не володіє заявленими чудо-властивостями. Одне суцільне плацебо.

Зазначимо, що, у разі підтвердження провального допінг-тесту, Михайлу Мудрику може загрожувати до чотирьох років дискваліфікації.