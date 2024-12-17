В інформації йшлось, що проба "А", яку Михайло здавав у жовтні цього року, виявила заборонену речовину у крові українського футболіста. У ЗМІ навіть припустили, який саме препарат знайшли в організмі Мудрика.

До теми Мудрик закрив коментарі в інстаграмі після скандалу з допінгом

Підтримка із Шахтаря

Мова йде про мельдоній, який заборонений ВАДА ще із 2016-го року. Водночас футболіст та лондонський Челсі виступили із офіційними заявами щодо даної ситуації. Михайло зізнався, що не вживав жодних заборонених речовин та сподівається це довести.

Мудрик вже навіть пройшов перевірку на поліграфі, де його відповіді "у декілька разів перевищили середню норму довіри". Це може означати, що Михайло говорив виключно правду.

Одним із перших, хто підтримав Мудрика у соцмережах, став його друг та колишній одноклубник по Шахтарю Георгій Судаков, пише 24 Канал. Лідер "гірників" впевнений, що його земляк не винен у цьому скандалі із допінгом.

Хочу підтримати свого друга Михайла Мудрика. Ми разом мріяли, мріємо та будемо мріяти. Залишайся сильним,

– написав Судаков.

Очікується, що найближчими днями буде відкрита проба "В", яка або доведе присутність у крові Мудрика забороненого препарату, або спростує усе. Якщо буде другий випадок, тоді із Михайла знімуть усі обвинувачення, а футболіст повернеться на футбольне поле.

Якщо ж і ця друга проба буде позитивною, то на зірку збірної України чекатиме тривала дискваліфікація, яка може сягати чотирьох років. Також може бути скорочена форма дискваліфікації на 2 роки, якщо футболісту вдасться довести відсутність своєї провини.

Припускається, що саме через цей скандал Мудрик пропустив останні матчі Челсі. Натомість цю ситуацію приховували та запевняли, що у Михайла інфекція.