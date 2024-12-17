Новина про позитивний тест на допінг шокувала Михайло Мудрика та усіх шанувальників його таланту. Щоб довести свою невинуватість, вінгер пройшов перевірку на поліграфі, пише 24 Канал.

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Мудрик відповідав на питання про допінг на поліграфі

За інформацією ТаТоТаке, Мудрик активно співпрацює з відповідними органами, щоб довести свою невинуватість. 23-річний футболіст стверджує, що свідомо не вживав заборонений мельдоній.

У Лондоні Михайло пройшов перевірку на поліграфі. Відповіді гравця збірної України на детекторі брехні "в кілька разів перевищили середню норму довіри". Це може означати, що вони були максимально чесними.

Зазначимо, що через вживання допінгу Мудрику може загрожувати чотирирічна дискваліфікація. Вона може бути скорочена, якщо будуть доведені пом'якшувальні обставини.

Нагадаємо, що у сезоні 2024/25 Мудрик зіграв 15 матчів за Челсі. Українець забив 3 голи та віддав 5 асистів. Його трансфер у 2022 році коштував "пенсіонерам" 70 мільйонів євро.