За це гравця збірної України відсторонили тимчасово від футболу. Наразі він очікує на результати проби "B", якщо вона виявиться такою ж, як і "A", то існує загроза тривалої дискваліфікації.

До теми Мудрик і Челсі вперше відреагували на провалений допінг-тест українця

Різка реакція Волочая

На цю подію відреагував відомий український коментатор Віталій Волочай, повідомляє 24 Канал із посиланням на Професіональний Фанат Спорту. Він розкритикував футболіста, заявивши, що цей препарат здебільшого використовують саме в Україні або Росії.

"Для фанатів футболу це нова історія, для фанатів спорту – далеко не нова. Мельдоній – це чудотворне зілля, яке робить зі спортсменів мегачемпіонів, вважалось на Росії на початку нульових. Саме мельдоній знаходили у Шарапової та фактично в усіх призерів і чемпіонів Олімпіади в Сочі, саме навколо мельдонію були побудовані всі схеми підмін допінг-проб у Сочі-2014, про що було знято не один фільм.

Мельдоній – це препарат, який широко використовується на Росії, і в Україні. Майже 95% випадків допінг-спроб на мельдоній це сюди, на Східну Європу. Причому 80% – це Росія, 15% – Україна, оскільки у нас, звичайно, адептів "совецької" школи багато, і тренерів, які мають зв'язки, ще більше, тому наші спортсмени допінг жерли не менше за русню", – написав Волочай.

Журналіст також додав, що не вірить у випадковість потрапляння мельдонія в організм Михайла Мудрика та розніс того, хто порадив футболісту його приймати:

Мельдоній не може в організм потрапити з їжею, мельдоній не може потрапити в організм випадково. Мельдоній майже неможливо знайти у Великій Британії. Чекаємо пробу "В" і розслідування, але мельдоній – це п****ць. Я не знаю, що було у голові в того, хто давав Мудрику мельдоній, але якщо це саме мельдоній – то бан має бути за тупість, а не лише за допінг.

Зазначимо, що Михайло Мудрик останні чотири поєдинки не потрапляв у заявку Челсі. Клуб і футболіст запевняють, що гравець не вживав нічого забороненого свідомо та заявили, що працюватимуть з відповідними органами, щоб з’ясувати, що стало причиною такого результату тесту.