Михайло Мудрик підтвердив, що у його пробі виявили заборонену речовину. Футболіст активно співпрацює з відповідними органами та навіть пройшов поліграф, пише 24 Канал.

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Мудрик збирається захищати свої інтереси в суді

За даними The Telegraph, Мудрик найняв юридичну фірму, яка допомагала скоротити дискваліфікацію хавбеку Ювентуса Полю Погба.

Француз спочатку отримав чотирирічну дискваліфікацію після того, як у його пробі виявили тестостерон. Фірма Morgan Sports Law подала апеляцію у Спортивний Спортивному арбітражному суді (CAS). Юристи зуміли довести, що допінг в організм Погба потрапив ненавмисно.

Завдяки цьому термін дискваліфікації вдалося скоротити до 18 місяців, хоча захист футболіста вимагав зменшити термін до 12 місяців.

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