Михайло Мудрик підтвердив, що у його пробі виявили заборонену речовину. Футболіст активно співпрацює з відповідними органами та навіть пройшов поліграф, пише 24 Канал.
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Мудрик збирається захищати свої інтереси в суді
За даними The Telegraph, Мудрик найняв юридичну фірму, яка допомагала скоротити дискваліфікацію хавбеку Ювентуса Полю Погба.
Француз спочатку отримав чотирирічну дискваліфікацію після того, як у його пробі виявили тестостерон. Фірма Morgan Sports Law подала апеляцію у Спортивний Спортивному арбітражному суді (CAS). Юристи зуміли довести, що допінг в організм Погба потрапив ненавмисно.
Завдяки цьому термін дискваліфікації вдалося скоротити до 18 місяців, хоча захист футболіста вимагав зменшити термін до 12 місяців.
Головне про допінг-скандал з Мудриком
- Нагадаємо, що новина про допінг Мудрика з'явилася 17 грудня. Наразі футболіст та Челсі очікують результатів проби "В". Якщо вживання мельдонію підтвердиться, то Михайло може отримати 4-річний бан.
- За інформацією британських видань, Мудрик здав позитивний допінг-тест після матчу за збірну України у листопаді. Вінгер не знає, яким чином потрапила заборонена речовина в його організм та наполягає на своїй невинуватості.