Михайло Мудрик може отримали чималий термін дискваліфікації, якщо вживання допінгу підтвердиться. У пробі "А" футболіста виявили заборонений мельдоній, пише 24 Канал.
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Мама Мудрика подякувала за підтримку сина
Скандальну ситуацію з сином вперше прокоментувала Інна Мудрик – мама футболіста Челсі та збірної України. Вона впевнена у невинуватості Михайла. На її думку, хтось намагається забруднити репутацію її сина.
Всі, хто знає Мішу, ніколи не повірять у те, що зараз відбувається навколо нього. Дякую всім за підтримку. Міша все життя трудився, щоб стати футболістом. Ніхто і ніколи не зможе цього змінити, як би вони не старалися і не бруднили репутацію Міші,
– написала Інна Мудрик в інстаграмі.
Головне про допінг-скандал Мудрика
- Нагадаємо, що спочатку була інформація, що заборонену речовину виявили у Мудрика після одного з листопадових матчів збірної України. Проте згодом з'ясувалося, що це відбулося під час перебування у Челсі.
- Востаннє Михайло виходив на поле 28 листопада у матчі Ліги конференцій проти Гайденгайму (2:0), в якому забив гол. Після цього вінгер був у запасі на поєдинок 13 туру АПЛ з Астон Віллою (3:0), але на поле так і не вийшов.
- У поточному сезоні українець зіграв 15 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 5 асистів.
- Пілся відсторонення від тренувань Мудрик встиг побувати на реванші Усик – Ф'юрі в Ер-Ріяді та на весіллі свого друга Анатолія Трубіна.