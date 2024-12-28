Михайло Мудрик може отримали чималий термін дискваліфікації, якщо вживання допінгу підтвердиться. У пробі "А" футболіста виявили заборонений мельдоній, пише 24 Канал.

До теми Спортивний юрист назвав чинники, які можуть вплинути на термін дискваліфікації Мудрика

Мама Мудрика подякувала за підтримку сина

Скандальну ситуацію з сином вперше прокоментувала Інна Мудрик – мама футболіста Челсі та збірної України. Вона впевнена у невинуватості Михайла. На її думку, хтось намагається забруднити репутацію її сина.

Всі, хто знає Мішу, ніколи не повірять у те, що зараз відбувається навколо нього. Дякую всім за підтримку. Міша все життя трудився, щоб стати футболістом. Ніхто і ніколи не зможе цього змінити, як би вони не старалися і не бруднили репутацію Міші,

– написала Інна Мудрик в інстаграмі.

Головне про допінг-скандал Мудрика