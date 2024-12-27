Якщо вона підтвердить перший результат, то зірковий футболіст може отримати дуже тривалу дискваліфікацію. Можливі наслідки для Михайла Мудрика у цій справі прокоментував спортивний юрист Ілля Скоропашкін.

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Наслідки для Мудрика

Він заявив, що важливим чинником буде позиція самого футболіста, повідомляє 24 Канал із посиланням на Expres Online.

Факт відкриття проби "B" може вплинути на остаточне рішення щодо санкцій. Але ключовим чинником залишаються дії самого спортсмена – на скільки він сприятиме з’ясуванню обставин порушення й допомагатиме антидопінговим організаціям у розслідуванні. Згідно з пунктом 10.8.1 Всесвітнього антидопінгового кодексу (WADA), якщо спортсмен визнає порушення, то може отримати скорочення строку відсторонення від ігор на один рік,

– сказав юрист.

При цьому Ілля Скоропашкін додав, що в разі підтвердження спортсменом навмисного вживання забороненої речовини таке скорочення не передбачене.

"Очевидно, що у випадку з Мудриком йдеться або про помилку органів допінг-контролю, або про ненавмисне потрапляння забороненої речовини в організм спортсмена. Причини можуть бути різні: неправильне маркування вітамінів чи ліків, порушення норм їх виробництва чи зберігання, вживання забруднених продуктів, помилки медичного персоналу або навіть диверсії третіх осіб тощо.

Якщо проба "B" не підтвердить наявності забороненої речовини, звинувачення знімаються і справа закривається. Коли ж аналіз підтвердить позитивний результат, спортсмен повинен надати переконливі пояснення щодо того, як заборонена речовина потрапила в його організм. Власне розмір санкцій залежатиме передусім від того, наскільки спортсмен сприятиме встановленню об’єктивної картини", – заявив Скоропашкін.

До слова. Михайло Мудрик серйозно налаштований довести свою невинуватість. Він уже пройшов перевірку на детекторі брехні, яка показала, що українець щиро відповідав на запитання та заперечує навмисне вживання допінгу, а також найняв юридичну фірму, що допомагала Полю Погба у справі з допінг-скандалом.

Нагадаємо, що востаннє українець виходив на поле 28 листопада у матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. Всього в нинішньому сезоні він провів за Челсі 15 поєдинків, у яких відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами.