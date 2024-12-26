2024 рік наближається до свого закінчення. Для вітчизняного футболу він виявився дуже насиченим та, на жаль, не завжди з позитивного боку. Фанатів чекало чимало радощів та розчарувань за цей час. 24 Канал пропонує пригадати найбільш визначні події, які відбулись цього року у спорті №1.

До теми Топскандали в українському спорті у 2024-му: допінг Мудрика, зашквари Ломаченка та арешт Усика

Новий президент УАФ

Вже у січні Андрій Павелко остаточно склав свої повноваження. Через підозри у корупції та проблеми із законом він не міг продовжувати виконувати свої обов'язки, тому в УАФ вирішили обрати нового голову.

Конкуренції на виборах не було, майже одностайно всіма був підтриманий Андрій Шевченко. Легенда українського футболу став новою надією на прогрес цього виду спорту в країні. Він одразу набрав оновлену команду та скоротив кількість віцепрезидентів.



Андрій Шевченко на новій посаді / фото УА

Втім заявляти про серйозні та кардинальні зміни, які були зроблені за цей час, буде важко. Шевченко більше займався рекламою українського футболу закордоном, ніж реальними реформами всередині. Хочеться вірити, що це ще попереду.

Євро-2024

У березні на нашу збірну чекали стикові матчі за право зіграти на чемпіонаті Європи. Зазвичай такі плей-оф були фатальними для України, із семи стиків за свою історію "синьо-жовті" подолали лише один.

Втім цього разу команда Реброва змогла досягти результат попри не надто виразну гру. Малюнок матчів проти Боснії і Герцеговини та Ісландії був схожим – Україна першою пропускала та виривала потрібний результат у другому таймі. У підсумку – двічі по 2:1 і наша команда відправилась на свій четвертий Євро поспіль.

На жаль, сам турнір вдалим для збірної дуже важко назвати. Якщо точніше, це був провал. Розгром від скромної Румунії у першому турі перекреслив наші перспективи на плей-оф та поставив логічне питання щодо амбіцій України.



Збірна України не вразила на Євро-2024 / фото Getty Images

Хлопці змогли реабілітуватися перемогою над словаками, проте створити диво та переграти потужних бельгійців не вдалось (0:0). Україна посіла останню сходинку в групі, хоча і набрала аж чотири бали. Фатальною стала різниця м'ячів саме через ті 0:3 від румунів.

Тріумф та дивний трансфер Артема Довбика

Вихованця Дніпра можна назвати однією з головних дійових осіб у нашому футболі цього року. Артем видав божевільний минулий сезон в Жироні, де разом з Віктором Циганковим зміг затягнути скромну команду в Лігу чемпіонів.

Сам же Довбик виграв трофей Пічічі найкращого бомбардиром Ла Ліги, забивши аж 24 голи за сезон. Це перший українець з часів Андрія Шевченка, який став голеадором топ-ліги. Крім того, Артем опинився серед кандидатів на Золотий М'яч-2024, проте жодного балу у голосуванні не набрав. А ось друга половина 2024 року складається для нападника не надто вдало.

Його трансфер в Рому, яка не виступає в Лізі чемпіонів, виглядає доволі дивно. "Вовків" сильно лихоманить восени, команда розташувалась всередині таблиці Серії А та вже змінила двох тренерів. Показники українця при цьому не виглядають провальними, Довбик оформив 9 голів у 22-х матчах. Проте криза в команді дається взнаки.

Другий тріумф Луніна в Лізі чемпіонів

Ще один приклад успішного легіонера – Андрій Лунін. Українець ідеально скористався травмою Тібо Куртуа та показав себе у всій красі в Реалі. Особливо це було помітно по матчах плей-оф Ліги чемпіонів.



Андрій Лунін запалив у Лізі чемпіонів / фото Getty Images

Андрій робив чимало сейвів проти Лейпцига та Баварії, а також виграв серію пенальті із МанСІті. І хай у фіналі українець не грав в основі, але перемога Реала в цьому турнірі була б неможливою без Луніна.

Пізніше вже Куртуа повернувся в основу, а Андрій заплямував своє реноме провальною грою з Румунією на Євро. Проте кіпер залишається одним з найкращих у світі і третє місце у голосуванні за "Трофей Яшина" – тому підтвердження.

Читайте також Феєрія в Іспанії та тріумф у Лізі чемпіонів: як минув 2024 рік для українських легіонерів

Збірна України U-19: від героїв до невдах

Наша юнацька збірна влітку потішила куди більше за головну команду країни. Підопічні Дмитра Михайленка вдало з'їздили до Північної Ірландії на Євро U-19. Українці змогли вийти з групи у півфінал, залишивши позаду господарів турніру та Норвегію.

Там "синьо-жовті" і зупинились на французах (0:1), проте головна мета була досягнута. Потрапляння у топ-четвірку турніру подарувало нашій команді квиток на Мундіаль U-20 у 2025 році.

На жаль, вже у листопаді оновлена команда U-19 відверто розчарувала. Підопічні Михайленко провалили відбір на Євро-2025, програвши всі три зустрічі Нідерландам, Словенії та Казахстану.

Телепул

Клубний український футбол не вирізнявся резонансними подіями та гучними скандалами. УПЛ минулого сезону виграв Шахтар, а в єврокубках наші клуби здебільшого очікувано не тішили.



В УПЛ з'явився свій телеканал / колаж 24 Каналу

Проте головним успіхом для наших клубів влітку стало створення повноцінного єдиного телепулу. З моменту заснування УПЛ представники топ-дивізіону ніяк не могли зібрати свої телеправа в єдиний пакет та разом їх реалізовувати.

Зі створенням УПЛ ТБ минулого року ситуація нарешті зрушила з мертвої точки. Канал став випускати якісний продукт з аналітичними студіями та якісними трансляціями, а вже у вересні всі 16 клубів УПЛ погодились показувати свої матчі на цьому ресурсі. Чекаємо на подальший розвиток цього проєкту, який має принести користь нашим командам!

Зникнення Дніпра-1

Мабуть, саме ліквідація дніпровської команди хіба що може тягнути на головний скандал року у клубному футболу. Щоправда, до цього все йшло давно. Клуб тонув у боргах, а головний інвестор команди продовжує перебувати у СІЗО.

Зрештою влітку Дніпро-1 розпродав всіх своїх гравців, а також відмовився від участі в УПЛ та Лізі конференцій. На жаль, Україна втратила одну команд в єврокубках на рівному місці. Натомість за місце дніпрян в УПЛ розгорілась гаряча битва.

Оскільки регламент не передбачав конкретної процедури заміни клубів, УАФ вирішила організувати "турнір чотирьох" за це право. Фаворитами вважались Минай та Металіст 1925, проте путівку в УПЛ на футбольному полі виборов київський Лівий Берег.

Варто знати Чемпіони та майбутні олімпійці: кого втратив український спорт через війну у 2024 році

Дебютна Олімпіада

У серпні збірна України вперше в історії зіграла на олімпійському футбольному турнірі. Це стало можливим завдяки успіху нашої команди U-21 на Євро-2023, де підопічні Ротаня дійшли півфіналу.

На виступ у Франції чимало вболівальників покладали надії, проте реальність виявилась більш жорстокою. Оскільки ОІ не підпорядковується календарю ФІФА, більшість клубів не відпустили своїх гравців на цей турнір.

Руслан Ротань залишився без Мудрика, Забарного, Судакова, Трубіна, Бондаренка, Ваната та інших лідерів цієї вікової категорії. У підсумку кістяк команди склали гравці Руха та Олександрії із точковим "додаванням" динамівців або "гірників".

На самій Олімпіаді нашій збірній вдалось здобути три очки завдяки перемозі над Марокко. І якщо програш аргентинцям був очікуваним, то стартове фіаско проти Іраку важко пояснити кадровим "голодом". На жаль, на ОІ нас чекало розчарування, але воно було прогнозованим.



Олімпійська збірна України не вразила на ОІ-2024 / фото УАФ

Вихід молодіжки на Євро

Восени одним з головних приводів для радощів став прохід збірної України U-21 на Євро. Підопічні Унаї Мельгоси виграли 8 з 10-ти матчів у відбірковій групі та напряму потрапили на турнір.

Ця команда справді виглядає потужно та може навести шуму у Словаччині у 2025-му. Тим паче, що група нам дісталась непогана, нашими суперниками стануть Нідерланди, Фінляндія та Данія.

Страждальна Ліга націй

А ось національна збірна продовжила свої страждання, які перенесла з Євро-2024 на Лігу націй. Опинившись у доволі рівній групі дивізіону В з чехами, албанцями та грузинами, команда Реброва була фаворитом на перше місце у квартеті.

В реальності ж Україна більшу частину турнірної дистанції провела на останньому місці. Дві поразки у вересні поставили "синьо-жовтих" перед загрозою вильоту в Лігу С.

Втім на фініші групової стадії рівність групи зіграла нам на руку. Суперники відбирали бали один в одного, а нічия з грузинами та перемога над албанцями подарували Україні друге місце та стикові матчі з Бельгією за право грати в елітному дивізіоні.

До теми Збірна України дізналась суперників у відборі на Мундіаль-2026

Потужне Динамо (в УПЛ)

Клубний футбол восени мало чим радував, проте фанати Динамо мають свої приводи для святкування. Кияни спочатку непогано виступили у кваліфікації Ліги чемпіонів, пройшовши Партизан та Рейнджерс.

Це дозволило "біло-синім"здобути путівку в Лігу Європи. І нехай там Динамо не виглядає конкурентним (6 поразок у шести матчах), це принесло непогані кошти в бюджет клубу. Натомість в чемпіонаті "біло-сині" впевнено крокують до повернення чемпіонства.

Підопічні Шовковського досі не програли жодного матчу та вже наростили перевагу над Шахтарем аж до десяти очок (правда, у "гірників" є матч в запасі). Схоже, що чемпіонська інтрига вже вмерла.

Допінг Михайла Мудрика

Найгучніший скандал в українському футболі прогримів під завісу 2024 року. Головна зірка збірної України Михайло Мудрик зненацька перестав потрапляти у заявку Челсі, а пізніше з'явилась інформація про позитивну допінг-пробу гравця.



Михайлу Мудрику загрожує довгостроковий бан через допінг / фото Getty Images

В організмі Михайла виявили заборонений препарат мельдоній. Подейкують, що він міг потрапити до Мудрика в лавах збірної України, адже тест був зроблений у листопаді після матчів "синьо-жовтих" у Лізі націй.

Зараз же триває розслідування. Гравець заперечує свідоме вживання препарату та готовий співпрацювати зі слідством, Челсі також підтримує українця. Проте навіть у найкращому випадку Мудрику світить щонайменше два роки без футболу. Болісна втрата для збірної України!