Сучасне покоління українських футболістів недарма називають "золотим". Попри всі невдачі вони продовжують зростати та набиратись досвіду задля подальших успіхів національної команди та прославлення України у світі.

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Гра українських легіонерів за кордоном

24 канал зібрав імена найвідоміших українських футболістів, які виступали за кордоном у 2024 році. Серед них як представники топ-5 ліг, так і ті, хто грають в інших європейських чемпіонатах.

Артем Довбик (Жирона та Рома)



Артем Довбик / Фото Getty Images

По завершенню сезону-2023/2024 Артем Довбик разом з Жироною посів історичне третє місце для каталонського клубу у Ла Лізі. Український нападник став найкращим бомбардиром чемпіонату, забивши 24 голи.

Довідка. Артем Довбик здобув індивідуальну нагороду трофей Пічічі, як визнання найкращого голеадора Ла Ліги сезону-2024/2025. Також український нападник посів 30 місце у боротьбі за "Золотий м'яч" 2024 року.

На літньому трансферному вікні справжня битва розгорнулась за українського нападника. Довбика хотіли підписати багато іменитих клубів такі, як Челсі, Барселона, Атлетіко Мадрид, Манчестер Сіті.

Попри те, що трансфер у мадридський клуб було майже погоджено Артем в останній момент змінив рішення. У підсумку Довбик перебрався в Серію А, де приєднався до столичної Роми за 30,5 мільйона євро.

У складі "вовків" адаптація для українця видалась дещо складною, як і становище команди, яка змінила трьох тренерів у першій половині сезону. За римський клуб Артем Довбик забив 8 голів у 21-му зіграному матчі та віддав один асист.

Віктор Циганков (Жирона)



Віктор Циганков / Фото Getty Images

Віктор Циганков ще один представник України в Жироні. 27-річний вінгер разом з Артемом Довбиком у минулому сезоні стали лідерами командами та принесли історичне третє місце каталонцям у Ла Лізі.

Атакувальну зв'язку Циганков та Довбик боялись навіть іспанські гранди. У минулому сезоні український вінгер у складі Жирони забив вісім голів та віддав сім результативних передач.

За Віктором Циганковим стежить чимала кількість європейських клубів. Серед них Баєр Леверкузен, Ліверпуль, Астон Вілла, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Тоттенхем та Баварія.

У поточній кампанії український вінгер зіграв у 10 матчах та забив 1 гол, адже його переслідує чимала кількість травм. Більшу частину сезону Циганков провів у лазареті, відновлюючись від пошкоджень.

Олександр Зінченко (Арсенал)



Олександр Зінченко / Фото Getty Images

У минулому сезоні Олександр Зінченко відігравав важливу роль у структурі команди Мікеля Артети. Завдяки зусиллям українського гравця Арсенал посів друге місце в Англійській Прем'єр-лізі.

Зінченко зіграв у 35 матчах у складі "канонірів" в минулій кампанії. Українець відзначився одним голом та двома результативними передачами.

Попри малу кількість реалізації роль Олександра в Арсеналі була зовсім інша. Український захисник лондонського клубу розпочинав атаки та надійно відігравав в обороні.

У сезоні-2024/2025 Олександр Зінченко почав програвати конкуренцію партнерам по команді, у тому числі через значну кількість травм. Арсенал, на жаль, планує відпустити українського гравця. Адже у поточному сезоні Зінченко виходив на поле лише у 9-ти матчах.

На Зінченка претендує низка клубів з європейських чемпіонатів. Серед потенційних кандидатів на придбання українського захисника Баварія, Олімпік Марсель, Ювентус та Інтер.

Андрій Лунін (Реал Мадрид)



Андрій Лунін / Фото Getty Images

Минула кампанія для Андрія Луніна видалась найкращою для українського голкіпера за останні роки перебування в структурі Реала. Через травму основного воротаря Тібо Куртуа він отримав бажаний ігровий час.

Для "Королівського клубу" Андрій Лунін став героєм минулого сезону. Українець витіснив Кепу Аррісабалагу та вдало замінив травмованого Тібо Куртуа.

Завдяки чудовій грі Луніна у воротах Реала, "вершкові" здобули "золото" іспанської Ла Ліги. Також "бланкос" тріумфували у 15-й раз у Лізі чемпіонів, що є абсолютним рекордом в історії турніру.

Один з найкращих матчів Андрія у минулій кампанії, це друга гра чвертьфіналу проти Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів. Українець здійснив велику кількість сейвів, а також відбив два удари у післяматчевій серії пенальті.

Всього у сезоні-2023/2024 Лунін зіграв у 31 матчі за Реал. Андрій пропустив 32 голи та 12 разів зберіг ворота "вершкових" на замку.

У поточній кампанії Андрій Лунін провів всього п'ять матчів за "Королівський клуб". За цей час він пропустив вісім голів та двічі залишив свої володіння недоторканими.

Довідка. Андрій Лунін посів третє місце серед найкращих воротарів 2024 року у номінації від France Football.

Лунін попри те, що хотів покинути Реал, підписав новий контракт з клубом до літа 2030 року. Серед клубів, які цікавились українським голкіпером: Баварія, Ліверпуль, Манчестер Юнайтед, Челсі, Арсенал та Атлетіко Мадрид.

Михайло Мудрик (Челсі)



Михайло Мудрик / Фото Getty Images

Михайло Мудрик переходив у Челсі, як зірка українського футболу. Однак поки що не виправдав сподівань керівництва та вболівальників "аристократів".

Минулий сезон видався для Челсі вкрай складним, оскільки команду штормило, а Маурісіо Почеттіно намагався віднайти правильну гру для своїх підопічних. У підсумку команда посіла шосте місце в АПЛ у кінці сезону-2023/2024.

Попри це український вінгер отримував багато ігрової практики. Мудрик зіграв у 41 матчі, де забив сім голів та віддав дві результативні передачі.

У поточній кампанії новий головний тренер Челсі Енцо Мареска менше використовує Мудрика. Однак українець добре користується наданим ігровим часом. Михайло переважно грає у Лізі конференції та інших другорядних турнірах. У сезоні-2024/2025 відзначився трьома голами та п'ятьма результативними передачами у складі "аристократів" у 15-ти зіграних поєдинках.

В останніх матчах Челсі Мудрик не потрапляв навіть у заявку. А 17 грудня спортивну спільноту сколихнула новина про позитивний допінг-тест українського легіонера "синіх". Проба "А" показала вміст забороненої речовини. За неофіційною інформацією, в організмі Михайла знайшли мельдоній, який із 2016-го року заборонений ВАДА.

Незабаром відкриють пробу "В", яка підтвердить або спростує наявність забороненого препарату в організмі Мудрика. Михайло вже пройшов перевірку на поліграфі та продовжує запевняти, що свідомо не приймав жодних заборонених речовин. На Мудрика може чекати дискваліфікація від футболу на термін від 2-х до 4-х років.

Ілля Забарний (Борнмут)



Ілля Забарний / Фото Getty Images

Ілля Забарний перейшов у Борнмут в січні 2023 року та поступово адаптувався в команді та Англійській Прем'єр-лізі. У сезоні-2024/2025 український захисник став основним у складі "вишеньок" та вже відіграв 16 матчів.

Забарний дуже добре спрогресував під керівництвом Андоні Іраоли та по праву вважається одним із топових захисників в чемпіонаті Англії.

Наразі його команда посідає восьме місце у турнірній таблиці. Зокрема, Ілля Забарний добре себе проявив у матчах проти грандів англійського футболу, а саме Арсенала, Манчестер Сіті, Тоттенхема.

Довідка. УАФ оголосила Іллю Забарного найкращим гравцем збірної України у 2024 році за результатами голосування вболівальників.

Ілля Забарний своєю грою вразив чималу кількість англійських та європейських грандів. Українським захисником зацікавились такі клуби, як Тоттенхем, Челсі, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Реал. Була інформація, що президент Реала Флорентіно Перес вже одобрив можливий трансфер Забарного у Мадрид.

Анатолій Трубін (Бенфіка)



Анатолій Трубін / Фото Getty Images

Анатолій Трубін з перших матчів став основним голкіпером Бенфіки. Після першого матчу на Євро-2024 проти Румунії, який провалила збірна України та Андрій Лунін, він впевнено зайняв місце у воротах "синьо-жовтих".

У чемпіонаті Португалії в поточному сезоні Анатолій Трубін з Бенфікою посідає друге місце у турнірній таблиці, поступаючись Спортингу у два пункти. Однак "орли" мають один матч у запасі.

У Лізі чемпіонів Бенфіка розташувалась на 15 місці. Команда Трубіна має непогані шанси вийти у наступний раунд головного європейського турніру.

У новій кампанії український голкіпер зіграв у 21 матчах за Бенфіку в офіційних турнірах. За цей час Трубін пропустив 15 голів та 10 разів залишив ворота недоторканими.

Анатолій може змінити клубну прописку взимку 2025 років та перейти в Баварію, де має замінити легендарного Мануеля Ноєра. За українцем також стежать Ліверпуль та Інтер.

Роман Яремчук (Брюгге, Валенсія, Олімпіакос)



Роман Яремчук / Фото Getty Images

2024 рік для Романа Яремчука став найскладнішим у його кар'єрі. У минулому сезоні Брюгге не був зацікавлений у послугах українського форварда.

Тому Роман Яремчук відправився в оренду у Валенсію. У складі багатостраждальних "кажанів" українець мав ігрову практику та зіграв у 29 матчах в Ла Лізі.

Всього Яремчук забив чотири голи під час виступів у Валенсії. Один з них був у ворота мадридського Реала, які захищав Андрій Лунін. Після кінця сезону Роман повернувся в Брюгге.

Влітку 2024 року Роман Яремчук за 3,5 мільйона євро перебрався з Брюгге в Олімпіакос. У грецькому клубі українського нападника спіткали одні проблеми, де він зіграв всього 10 матчів та забив один гол.

Травми та погана форма Яремчука не влаштовують головного тренера команди. Тому Олімпіакос планує продати українського форварда.

До переходу в грецький клуб Роман зацікавив французький Брест та італійську Болонью. Наразі відомо, що Трабзонспор, який намагався підписати Яремчука влітку, стежить за українським нападником.

Віталій Миколенко (Евертон)



Віталій Миколенко / Фото Getty Images

Віталій Миколенко є гравцем основного складу Евертона. "Іриски" останні роки не вражають результатами, а у минулому сезоні команда боролась за виживання в еліті англійського футболу.

Цьогоріч ситуація не змінилась, Евертон розташовується внизу турнірної таблиці АПЛ. Миколенко і компанія знову змагаються за те, щоб не опинитись у Чемпіоншипі.

У поточному сезоні Віталій Миколенко зіграв у 13 матчах у складі "ірисок". Український захисник зміг відзначитись однією результативною передачею.

Віталій Миколенко може змінити клубну прописку. Українським захисником цікавиться дортмундська Боруссія, Брайтон та Вулверхемптон.

Владислав Кочергін (Ракув)



Владислав Кочергін / Фото Getty Images

Владислав Кочергін представник польської Екстракляси. 28-річний український півзахисник виступає за Ракув з міста Ченстохова.

У минулому сезоні Кочергін зіграв у 50 матчах за свій клуб. Владислав забив вісім голів та віддав чотири результативні передачі.

У поточній кампанії український півзахисник Ракува може покращити свою статистику. Адже він за 19 матчів вже забив відзначився чотирма забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Віримо, що 2025-й рік стане ще яскравішим для українських футболістів, які прославляють нашу країну далеко за межами Батьківщини!