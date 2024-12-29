Український інсайдер Ігор Бурбас розповів, як мельдоній міг потрапити в організм Мудрика. Це могло статись випадково у розташуванні збірної України, повідомляє 24 канал.

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Ін'єкція в коліно Мудрика

З'явилась інформація, що у таборі збірної України Михайлу Мудрику в коліно зробили укол зі стовбуровими клітинами. Ін'єкція сприяє реінкарнації всіх та особливо пошкоджених клітин організму.

Ігор Бурбас зазначив, що стовбурові клітини були взяті у корови. До цього в організмі тварини, з якої взяли клітини, могла знаходитись заборонена речовина – мельдоній.

Михайлу Мудрику ін'єкцію проводив лікар та фізіотерапевт "синьо-жовтих" Іван Поробій. Як стало відомо, ця ситуація стала єдиною, що вирізнялась серед іншого, що було з півзахисником у 2024 році.

Нагадаємо, що раніше мама українського півзахисника висловилась щодо інциденту за участі його сина. На її думку, хтось намагається очорнити репутацію Михайла.

Зазначимо, що у поточному сезоні Михайло Мудрик зіграв у 15 матчах за Челсі, оформивши три голи та п'ять результативних передач.