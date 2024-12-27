Керівництво Челсі має намір підписати зіркового форварда міланського Інтера. "Аристократи" планують обмін з чималою грошовою компенсацією, повідомляє 24 канал із посиланням на Calciomercato.

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Мартінес в обмін на Мудрика

Челсі хоче включити Михайла Мудрика в обмін на Лаутаро Мартінеса. Окрім українського півзахисника, "сині" планують запропонувати "нерадзуррі" центрбека Бенуа Бадьяшіля та хавбека Карні Чуквуемеку.

Лондонський клуб має велике бажання підписати аргентинського нападника. "Аристократи", окрім гравців, додали до угоди грошову компенсацію за головну зірку Інтера.

Нагадаємо, що Михайло Мудрик відсторонений від тренувань та матчів Челсі. Український півзахисник нещодавно здав позитивний допінг-тест.

Зазначимо, що Лаутаро Мартінес у поточній кампанії зіграв у 21 матчі Інтера в офіційних турнірах. В активі аргентинського форварда шість голів та чотири результативні передачі.