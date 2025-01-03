Цієї зими на Шахтар можуть очікувати серйозні зміни. Гравцями клубу цікавляться у Європі, вже раніше було відомо про інтерес до Георгія Судакова, Данила Сікана, Олександра Зубкова, Дмитра Різника та Дмитра Криськіва.

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Легенда залишить Шахтар

Також велика ймовірність, що Шахтар залишить Тарас Степаненко. Контракт 35-річного півзахисника із клубом добігає кінця наприкінці поточного сезону.

Наразі малоймовірно, що сторони продовжать співпрацю. Тим паче, що як повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Ерсана Сердала, Тарас має пропозицію із турецької Суперліги.

Інтерес до Степаненка проявляє Сівасспор, який бореться за виживання у чемпіонаті. Наразі команда посідає 15 місце, випереджаючи зону вильоту на чотири бали. Сторони можуть розпочати перемовини вже взимку.

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Тарас є живою легендою донецького клубу. Футболіст перебрався в Шахтар із запорізького Металурга у 2010 році і за цей час награв аж 437 матчів за клуб. Разом із "гірниками" Степаненко виграв 26 трофеїв, в тому числі 11 чемпіонств.

Крім того, на рахунку хавбека 87 матчів та чотири голи за збірну України. У поточному сезоні футболіст є гравцем запасу Шахтаря та відіграв лише 14 матчів, в основному виходячи на заміну.