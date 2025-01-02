Раніше Трабзонсор призупинив перемовини щодо трансферу Олександра Зубкова. Однак футболіст Шахтаря є трансферним пріоритетом номер 1, пише 24 канал з посиланням на Fotomac.

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Перемовини щодо Зубкова відновлені

Шахтар хоче отримати за свого таланта 8 мільйонів євро. У турецькому клубі вважають цю суму завеликою, однак готові піти на жертви, щоб мати підсилений склад на другу частину сезону.

Трабзонспор дуже наполегливий у питанні Зубкова і має вже домовленість як з українцем, так і з клубом. Однак деталі угод не розкриваються.

Турецький клуб наразі націлений на підписання саме футболіста Шахтаря, проте у разі зірвання угоди, готовий повернутися до реалізації плану Б.

Довідка. У сезоні-2024/2025 Олександр Зубков зіграв 19 матчів за Шахтар, у яких забив 7 голів та віддав 9 результативних передач.

Відзначимо, що наразі Трабзонспор посідає 13-ту позицію в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.