Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков залишається головним активом "гірників" на найближче трансферне вікно. Донеччани намагаються якомога дорожче продати свого лідера в один з клубів топ-ліги вже більше року.

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І знову Наполі

Одним з перших інтерес до українця виявив Наполі, але через високі апетити Шахтаря італійці відмовились від підписання Судакова. Втім, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Radio Sportiva, "партенопеї" повернулись до варіанту із Георгієм.

Саме 22-річний хавбек очолює список півзахисників, якими Наполі хоче посилити свій склад взимку. При цьому клуб має намір підписати Судакова на вигідних для себе умовах і не збирається переплачувати.

Раніше у ЗМІ була інформація, що італійці пропонували за Георгія 40 мільйонів євро, але Шахтар відмовився продавати гравця. Контракт футболіста із "гірниками" розрахований до кінця 2028 року. Портал Transfermarkt оцінює Судакова у 32 мільйони євро.

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Відзначимо, що Наполі веде боротьбу за чемпіонство. Нині підопічні Конте ділять перше місце в Серії А із Аталантою, випереджаючи Інтер на одне очко.

Що стосується Судакова, то цього сезону він відіграв 24 матча за донеччан та відзначився 9 голами та чотирма асистами. Також на рахунку Георгія 26 матчів та три голи за збірну України.