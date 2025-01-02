Донецький Шахтар може попрощатися зі значною кількістю гравців у зимове трансферне вікно. Інтерес з боку закордонних клубів є до Георгія Судакова, Олександра Зубкова, Лассіни Траоре та Дмитра Криськіва.

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Новий інтерес з Туреччини

Тепер же з'явились чутки, що "гірники" можуть залишитися без основного воротаря. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Ajansspor, Дмитро Різник потрапив у шорт-лист Галатасарая.

Чинний чемпіон Туреччини шукає голкіпера на заміну легендарному Фернандо Муслері. Уругваєць виступає за "левів" вже 13 років, але найближчого літа має намір повернутися на Батьківщину у Пеньяроль.

У підсумку Галатасарай склав список із 16-ти воротарів, які можуть замінити Муслери. Серед них опинився і Дмитро Різник, чий контракт із Шахтарем завершується у 2027 році.

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Transfermarkt оцінює 25-річного українця у 7 мільйонів євро. Також до списку потрапили Іван Проведель (Лаціо), Алекс Мерет (Наполі), Марко Карнезеккі (Аталанта), Дін Гендерсон (Крістал Пелас) та інші.

Нагадаємо, що Різник перейшов у Шахтар з Ворскли взимку 2023 року за 3 мільйони євро. За цей час кіпер відіграв 62 матчі за "гірників", оформивши 24 кліншити. Також на рахунку Дмитра два матчі за збірну України.