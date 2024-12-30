У 2024-му році під керівництвом Сергія Реброва дебютувало одразу семеро футболістів. До порівняння, у минулому 2023-му році у футболці національної команди дебютувало лише двоє гравців Владислав Ванат та Єгор Назарина.

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Рік, який приніс потужне кадрові підсилення для збірної

Цей рік відкрив для футбольної збірної більше талановитих гравців. 2024-й розвінчав міф, що у головну команду України можуть потрапити лише футболісти із київського Динамо, донецького Шахтаря чи провідних клубів Європи.

24 Канал підбиває підсумки 2024-го року для збірної України з футболу та розповідає про гравців, які дебютували за національну команду. Цікаво, що серед переліку дебютантів немає жодного футболіста, який грає на позиції голкіпера. Натомість підсилення збірна отримала в усіх інших ланках футбольного поля.

Володимир Бражко (Динамо)



Володимир Бражко / Фото УАФ, Дан Балашов

Володимир Бражко – 22-річний опорник київського Динамо, який провів найбільше матчів у футболці України у своєму дебютному за збірну 2024-му році. Ребров використав динамівця у 9-ти поєдинках. Дебют Бражка припав на півфінал плей-оф відбору на Євро проти боснійців. Володимир вийшов у старті та склав пару Олександру Зінченку у центрі поля.

Динамівець відіграв 81-ну хвилину та був замінений на нападника Олімпіакоса Романа Яремчука. Реброву потрібно було ризикувати, адже його команда мінімально поступалась супернику. І цей ризик виправдав себе. Яремчук зрівняв цифри на табло, а інший форвард Довбик вирвав для "синьо-жовтих" виїзну перемогу 1:2.

У шести із дев'яти поєдинків Бражко виходив у стартовому складі синьо-жовтої команди. Сумарно провів у футболці збірної вже 563 хвилини, але не встиг ще відкрити лік результативних дій у футболці головної команди країни.

Від початку Володимир Бражко став відкриття для дорослої збірної, який чудово зможе замінити ветерана Тараса Степаненка в опорній зоні.

Олексій Гуцуляк (Полісся)



Олексій Гуцуляк / Фото УАФ, Дана Балашова

Ще одним дебютантом збірної України у 2024-му році став Олексій Гуцуляк. 26-річний правий вінгер став справжнім лідером житомирського Полісся, чим заслужив увагу від тренерського штабу національної команди.

Дебютував футболіст "вовків" у футболці збірної у березні цього року, коли вийшов на останні хвилини півфіналу кваліфікації плей-оф чемпіонату Європи проти Боснії і Герцеговини. На 76-й хвилині Гуцуляк змінив на правому фланзі атаки "гірника" Олександра Зубкова.

На фінальний матч плей-оф відбору проти Ісландії Олексій вже не потрапив у заявку "синьо-жовтих". Після чого настало затишшя у збірній для гравця житомирського Полісся. Свій другий поєдинок у футболці головної команди країни Гуцуляк провів аж через сім місяців – 11 жовтня 2024 року проти Грузії. Ребров довірив Олексію місце у стартовому складі.

Гуцуляк хоч і не забив, але був активним на полі. Олексій відіграв 75 хвилин та був замінений на Зубкова. Така зворотна заміна у порівнянні із дебютною грою за збірну 26-річного правого вінгера.

Також колишній гравець львівських Карпат брав участь у трьох наступних матчах України у груповому раунді Ліги націй-2024/2025. У двох із трьох поєдинків Олексій з'являвся із лави запасних (у грі проти Чехії та Грузії). А от в останній грі проти Албанії Гуцуляк вийшов у старті та видав хороший матч.

Гуцуляк провів майже весь поєдинок та був замінений лише на 85-й хвилині зустрічі. Замість нього на поле вийшов одноклубник Олексія по Поліссю Олександра Назаренко.

У п'яти матчах за збірну Гуцуляк результативними діями не відзначався. Сумарно провів у футболці України 222 хвилини.

Максим Таловєров (ЛАСК)

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Максим Таловєров / Фото Getty Images

Таловєров отримав дебютний виклик у дорослу збірну України ще у листопаді минулого 2023-го року. Тоді Сергій Ребров включив лідера "молодіжки" (U-21) у заявку на матч проти Італії ще у відборі на Євро-2024. Однак на поле у футболці національної команди центрбек вийшов лише у кваліфікації плей-оф до Євро-2024. Таловєров отримав мізерний час у матчах проти Боснії і Герцеговини та Ісландії – одну та дві хвилини ігрового часу.

Свій перший поєдинок із основи гравець австрійського ЛАСКа провів у червні, коли Україна провела товариську гру проти Польщі. Макс відіграв 90 хвилин та відзначився жовтою карткою, на яку "сів" наприкінці матчу. В інших двох товариських зустрічах перед Євро-2024 просидів на лаві запасних.

На чемпіонаті Європи-2024 Сергій Станіславович не став робити ставку на молодого захисника, довіривши місце у центрі оборони досвідченим Іллі Забарному та Миколі Матвієнку. У трьох поєдинках групового раунду Таловєров з'являвся на полі лише одного разу. Було це у переможному для нашої збірної матчі проти Словаччини, коли Макс на 90+2 хвилині замінив Миколу Шапаренка.

Після провального Євро-2024 Таловєров приїжджав у розташування збірної на матчі Ліги націй. У вересневому циклі поєдинку Макс на поле не вийшов, спостерігаючи за грою партнерів із лави запасних.

А от у жовтні легіонер ЛАСКа провів два 90-хвилинні матчі – проти Грузії (1:0) та Чехії (1:1). У поєдинку проти грузинів Таловєров знову не обійшовся без гірчичника.

У листопаді, коли команді Реброва потрібно було ризикувати заради плей-оф Ліги націй-2024/2025, Таловєров знову втратив ігрову практику. Макс виходив лише на 7 хвилин у поєдинку проти Албанії, у якому Україна здобула перемогу 1:2.

Цікаво! У 2024-му році взяв участь у семи матчах збірної України. Результативними діями не відзначався.

Владислав Кабаєв (Динамо)



Владислав Кабаєв / Фото УАФ, Дана Балашова

Дебют лівого вінгера київського Динамо припав на вересневий цикл матчів збірної у Лізі націй. Кабаєв виділявся своєю грою у футболці киян, тому отримав виклик в основний список від Сергія Реброва.

Цей виклик став ще й подарунком для Владислава, який 1 вересня відсвяткував своє 29-річчя.

До слова. До цього Владислав Кабаєв був лише у резервному списку збірної України.

Динамівець вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" у першому турі Ліги націй-2024/2025 проти Албанії. Кабаєв відіграв 72 хвилини та був замінений на свого одноклубника по столичному клубу Олександра Піхальонка. Владислав не відзначився результативними діями та не допоміг Україні уникнути домашньої поразки від албанців 1:2.

На іншу вересневу гру Кабаєв потрапив у заявку України, але на поле так і не вийшов. Владислав просидів усю гру проти Чехії на лаві запасних. В інших матчах "синьо-жовтих" у Лізі націй був поза заявкою команди.

Іван Калюжний (Олександрія)



Іван Калюжний / Фото УАФ, Дана Балашова

26-річний півзахисник, який із перших хвилин закохав у себе уболівальників збірної України, які не стежать за виступами Олександрії. Сергій Ребров вперше викликав Івана Калюжного на матчі Ліги націй проти Грузії та Чехії, які відбулись у жовтні цього року.

Вже у своєму дебютному матчі руйнівник із Олександрії вийшов у старті та відіграв 90 хвилин. Калюжний був настільки відданим на полі, що отримав цілу гору компліментів після поєдинку. Іван допоміг збірній здобути важливу мінімальну перемогу над грузинами 1:0.

До уваги! У дебютному матчі за збірну Калюжний записав у свій пасив жовту картку.

Після такого потужного виступу уболівальники сватали Калюжного у старт на гру проти Чехії. Але на цей матч Ребров зробив ставку в опорній зоні на ветерана Шахтаря Тараса Степаненка. Калюжний з'явився на полі лише у середині другого тайму (на 64-й хвилині), коли рахунок у грі був 1:1. Саме нічийний результат зберігся до фінального свистка.

Присутність Калюжного у заявці України на матчі Ліги націй у листопаді вже вважалась обов'язковою. Адже Іван рівно добре проводить усі матчі на клубному рівні. Якщо у поєдинку проти "хрестоносців" Калюжний отримав лише 10 хвилин, то у вирішальному матчі проти Албанії вийшов у старті "синьо-жовтих", відігравши до фінального свистка.

Олександр Назаренко (Полісся)



Олександр Назаренко / Фото УАФ, Дана Балашова

А тепер слід пригадати одноклубника Олексія Гуцуляка по Поліссю та дебютанта збірної у 2024-му році – Олександра Назаренка. 24-річний футболіст взяв на себе якості лідера у поточному сезоні-2024/2025 у зграї "вовків". Олександр не лише виділяється своєю технікою та швидкістю, а й має не менш потужний та поставлений удар.

У цьому сезоні Олександр забив 7 голів та віддав 6 асистів у 19-ти зіграних матчах за Полісся. Такі чудові виступи не міг оминути увагою Сергій Ребров. Якщо за спиною Гуцуляка вже 5 матчів за збірну, то у Назаренка на два менше – три.

Лівий вінгер Полісся вперше викликався у збірну на жовтневий цикл матчів у рамках Ліги націй. Сергій Станіславович виділив не так багато ігрового часу Назаренку – лише сумарно 13 хвилин у трьох поєдинках. Але свій шанс забити дебютний гол за національну команду Олександр вже марнував.

Цікаво, що у двох із трьох поєдинків, де брав участь Назаренко, збірна здобувала позитивний результат. Було це у матчах проти Грузії (1:0) та Албанії (1:2). У третьому поєдинку була зафіксована нічия 1:1 із грузинами.

Дмитро Криськів (Шахтар)



Дмитро Криськів / Фото УАФ, Дана Балашова

2024-й рік також став дебютним у збірній для центрального півзахисника Шахтаря Дмитра Криськіва. Вперше тренерський штаб збірної викликав "гірника" на жовтневі матчі України у Лізі націй.

У поєдинку проти Грузії Криськів не зумів сповна відчути ігрового смаку за національну команду. Дмитро пробув на полі лише одну хвилину, а "синьо-жовті" мінімально обіграли грузинів 1:0.

У наступному матчі проти Чехії гравець Шахтаря отримав від Реброва більше ігрового часу. На 64-й хвилині Криськів замінив динамівця Шапаренка.

У листопаді футболіст донецького клубу був включений на матчі ЛН-2024/2025 проти Грузії та Албанії. У першому поєдинку проти "хрестоносців" Дмитро відіграв стільки ж часу, скільки у грі проти Чехії. А от у заключному матчі групового раунду сидів лише на лаві запасних "синьо-жовтих".

Довідка. Сумарно у своїх дебютних іграх за збірну Криськів провів у 53 хвилини.

Сподіваємось, що у новому 2025-му році збірна України принесе уболівальникам більше перемог та безвалідольної гри. А рік подарує національній команді нові відкриття та підсилення складу на багато-багато років.