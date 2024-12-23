Вже з 1 січня 2025 року у футболі відкриється нове трансферне вікно. Інтерес від європейських клубів до українців зберігається, а один із них може опинитися у Серії А.

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Ще один українець в Серії А?

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на TuttoJuve, Ювентус поклав око на форварда донецького Шахтаря Данила Сікана. 23-річний форвард може переїхати до Турина вже взимку 2025-го.

Доля трансферу Сікана залежить від травми Аркадіуша Міліка. Через пошкодження коліна поляк досі не грав у цьому сезоні та поки невідомо, коли повернеться на поле.

Основним же форвардом Ювентус є Душан Влахович, який забив цього сезону 12 голів у всіх турнірах. Наразі туринці посідають шосте місце в Серії А та досі йдуть без поразок.

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Нагадаємо, що контракт Сікана з Шахтарем чинний до 2028 року. Transfermarkt оцінює гравця у 6 мільйонів євро. У 19-ти матчах цього сезону Данило забив 4 голи та віддав один асист.