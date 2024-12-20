До стадії 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА кваліфікувалися 22 найкращі команди "Шляху Ліги чемпіонів" та 10 переможців "Шляху чемпіонів". Серед учасників плей-оф дві команди з України – Шахтар та Динамо, пише 24 Канал.

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З ким зіграють Динамо та Шахтар

Кияни у двоматчевих протистояннях здолали словенський Марибор (1:1; 3:1), а також косовський 2 Корріку (5:0; 4:1). "Гірники" потрапили до плей-оф з 14-го місця таблиці "Шляху Ліги чемпіонів".

У 1/16 фіналу юнаки Динамо зіграють проти однолітків з італійської Аталанти. Бергамаски посіли сьому місце у турнірній таблиці ЛЧ, вигравши чотири матчі з шести.

Аталанта у другому турі зустрічалася з Шахтарем та розгромила підопічних Олексія Бєліка з рахунком 3:0. У пасиві команди з Бергамо поразки Штутгарту (1:4) та Реалу (0:4).

Шахтар у 1/16 фіналу зіграє з німецьким Гоффенгаймом. Чинний чемпіон першості Бундесліги серед команд U19 ще жодного разу не програвав у турнірі.

Переможець на цій стадії визначатиметься за підсумками одного матчу. Поєдинки 1/16 фіналу відбудуться 11 або 12 лютого 2025 року. Для Динамо поєдинок проти Аталанти буде домашнім, а для Шахтаря – виїзним.