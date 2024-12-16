Динамо – Верес 1:0

Гол: Ванат, 23

Матч між Динамо та Вересом закривав програму не лише 17-го туру УПЛ-2024/2025, а й загалом поставив крапку в українському футболі у році, що минає. На полі стадіону Валерія Лобановського у Києві зійшлись лідер сезону та 9-та команда турнірної таблиці, повідомляє 24 Канал.

До теми Остання гра 2024 року в УПЛ: онлайн-трансляція матчу Динамо – Верес

Домашня перемога киян

Вже із перших хвилин кияни взяли м'яч під контроль. Однак рахунок на табло було відкрито лише у середині першого тайму. На 23-й хвилині Динамо заробило право на штрафний, Піхальонок не став робити навісної передачі у штрафний майданчик рівнян, а віддав коротку передачу на Буяльського. Віталій красивою розрізною передачею знайшов Ваната. Владислав несильно, але точно пробив повз Кожухара – 1:0 на користь "біло-синіх".

Протягом першого тайму господарі ще мали декілька нагод забити, але до ударів у ствір воріт Вереса справа ніяк не доходила. Що можна сказати і про гостей із Рівного – один постріл та нуль у площину володінь Бущана.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги на табло команди Олександра Шовковського.

У другій частині матчу Вересу потрібно було ліквідовувати відставання, аби вивести із Києва бодай один заліковий бал. Як не старались підопічні Олега Шандрука, але засмутити Бущана їм не вдалось.

Команди не були щедрими на голи в останньому матчі УПЛ у 2024-му році. Мінімальна перемога Динамо над Вересом 1:0.

Динамівці набирають 43 очки та зміцнюють лідерство у турнірній таблиці УПЛ-2024/2025. Кияни йдуть на перерву у статусі зимових чемпіонів, маючи перевагу над другою Олександрією у 5 балів та над третім Шахтарем у 10 пунктів.

Верес залишається при своїх 19 балах та посідає 9-ту позицію.