"Біло-сині" вдома прийматимуть підопічних Олега Шандрука. Стартовий свисток на стадіоні імені Валерія Лобановського пролунає о 13:00, повідомляє 24 Канал.

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Кияни можуть піти у відрив

Обидві команди підходять до цього матчу не в найкращому настрої. У попередньому турі Верес перервав свою 10-матчеву безпрограшну серію, розгромно поступившись Карпатам з рахунком 0:5, а кияни в Лізі Європи без шансів програли Реал Сосьєдаду – 0:3.

При цьому Динамо залишається єдиним колективом, який досі не знав гіркоти поразок в УПЛ. Кияни мають у своєму активі 12 перемог та 4 нічиї й одноосібно очолюють турнірну таблицю, скориставшись осічкою Олександрії.

Верес наразі розташувався на дев'ятій сходинці. "Червоно-чорні" за 16 турів набрали 19 очок і відстають на 5 залікових балів від топ-6.

Це буде 20-та офіційна очна зустріч між суперниками. Значну перевагу в історії протистоянь має Динамо – 14 перемог, 4 нічиї, 1 поразка.

Дивіться онлайн-трансляцію матчу Динамо – Верес

До слова. Востаннє команди зустрічалися одна з одною 9 серпня. Тоді у межах другого туру УПЛ "біло-сині" здобули мінімальну звитягу з рахунком 2:1.

Зазначимо, що після цього поєдинку український футбол йде на зимову паузу. Наступні матчі Української Прем'єр-ліги відбудуться наприкінці лютого.