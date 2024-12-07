Карпати – Верес 5:0

Голи: Чачуа 3, 54, Підлепенець 19, Бруніньйо 67, Устименко 90+2.

Обидві команди знаходяться дуже близько одна до одної у турнірній таблиці. Матч відбувся на стадіоні "Україна" у Львові, пише 24 канал.

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Тотальний розгром від "левів"

Карпати зуміли реалізувати свій шанс вже на перших хвилинах протистояння. На 3-й хвилині Луан після прострілу Бруніньйо обіграв голкіпера і віддав передачу на Чачуа, який забив точний гол.

Вже на 19-й хвилині "леви" збільшили свою перевагу над Вересом. Мірошніченко з лівого флангу віддав передачу на Підлепенеця і той пробив головою у лівий нижній кут воріт.

У другому таймі Карпати продовжили свій тиск на суперника. На 54-й хвилині Чачуа оформив дубль. Мірошніченко прострілив зліва і той в падінні замкнув передачу.

На 66-й хвилині "леви" забили четвертий гол. Бруніньйо відзначився забитим м'ячем у пусті ворота.

На 72-й хвилині у ворота Вереса призначили пенальті через фол Гончаренка. Карпати не змогли реалізувати 11-метровий удар, Кожухар здійснив сейв.

У додатковий час "леви" остаточно поставили крапку у матчі. На 92-й хвилині Устименко замкнув головою навіс з правого флангу.

Карпати здобули впевнену перемогу над рівненським Вересом.

Відеоогляд матчу Карпати – Верес

Відзначимо, що у неділю, 7 грудня, відбудуться ще три матчі 16-го туру УПЛ: Інгулець – Зоря (13:00), Колос – Оболонь (15:30) та Динамо – Олександрія (18:00).