Олександр Алієв, який знаходиться у розшуку ФСБ, разом з побратимами прибув в Суджу, яка контролюється Збройними силами України, та записав відеозвернення у себе в інстаграм. Футболіст підколов ФСБ, сказавши, щоб приїхали і затримали його, бо він сам до них приїхав.

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Реакція росіян на витівку Алієва

Російські ЗМІ вже активно розганяють відео ексфутболіста Динамо. Російські користувачі не змогли залишити слова Олександра без уваги, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Росіяни в коментарях бажають Алієву смерті, а також обзивають його різноманітними словами.

Реакція росіян на відео Алієва / Скриншоти з коментарів росЗМІ

Відзначимо, що Олександр Алієв проявив свою громадянську позицію з початком повномасштабної війни в Україні. Попри те, що футболіст народився у російському Хабаровську, він вирішив вступити до лав ЗСУ.