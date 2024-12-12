Реал Сосьєдад – Динамо 3:0

Голи: Оярсабаль, 19, 33, Бекер, 24

Перед звітним матчем динамівці мали суттєві кадрові проблеми. Через травми Олександр Шовковський не зміг розраховувати на Андрія Ярмоленка, Тараса Михавка та Миколу Шапаренка, пише 24 Канал.

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Провальний перший тайм Динамо

Проблеми у захисті киян далися взнаки вже на початку поєдинку, коли Попов невдало виконав підкат та збив суперника у штрафному майданчику.

Одинадцятиметровий взявся виконувати Оярсабаль. Бущан чудовим сейвом зумів відбити перший удар іспанця, але на добиванні вінгер був точнішим. 1:0 – Реал Сосьєдад швидко повів у рахунку.

Відео першого голу Оярсабаля

Підопічні Шовковського розгубилися після пропущеного голу. Цим скористалися господарі поля. На 24-й хвилині зустрічі Бекер з близької відстані розстріляв ворота Динамо.

Відео голу Бекера

Динамівці не встигали за швидкими гравцями "королівського клубу" із Сан-Себастьяна. На 33-й хвилині зустрічі активний Оярсабаль оформив дубль, відправивши м'яч у праву дев'ятку.

Відео другого голу Оярсабаля

Гра фактично була зроблена. Кияни нічого не змогли протиставити представнику Ла Ліги. Шовковський замінами спробував пожвавити гру киян в атаці. Проте свіжі Піхальонок та Ванат не зуміли забити гол престижу.

У підсумку Динамо зазнало шостої поспіль поразки у Лізі Європи. "Біло-сині" втрати шанси зіграти у плей-оф Ліги Європи.

Відеоогляд матчу Реал Сосьєдад – Динамо

В останніх двох турах Ліги Європи Динамо зіграє проти Галатасарая (21 січня) та латвійського РФШ (30 січня).