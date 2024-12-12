Рома – Брага – 3:0

Голи: Пеллегріні, 11, Абдулхамід, 47, Ермосо, 90+3

Поєдинок 6-го туру Ліги Європи між Ромою та Брагою відбувся у Римі на арені "Стадіо Олімпіко". Український форвард Артем Довбик розпочав поєдинок з лави запасних, пише 24 Канал.

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Римляни розгромили Брагу у Лізі Європи

Господарі поля дуже швидко відкрили рахунок у поєдинку. На 11-й хвилині зустрічі відзначився Пеллегріні.

На другий тайм Клаудіо Раньєрі випустив Довбика. Українець мав кілька чудових моментів, щоб відзначитися, однак його прізвище не з'явилося на табло "Стадіо Олімпіко".

На 47-й хвилині зустрічі перевагу римлян подвоїв Абдулхамід. А у компенсований час Ермосо поставив фінальну крапку у поєдинку.

Рома розгромила Брагу та здобула другу перемогу у Лізі Європи.

Відеоогляд матчу Рома – Брага