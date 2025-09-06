Луис Энрике упал с велосипеда в пятницу, 5 сентября. В результате падения 56-летний специалист сломал ключицу, сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ПСЖ.

Насколько выбыл из-за травмы тренер Забарного?

В заявлении "парижане" сообщили, что тренера доставили в больницу, где ему сделают операцию.

После падения с велосипеда в эту пятницу тренер "ПСЖ" Луис Энрике был доставлен в отделение неотложной помощи и перенесет операцию из-за перелома ключицы,

– говорится в сообщении ПСЖ.

Клуб выразил поддержку главному тренеру и пожелал ему скорейшего выздоровления. Дополнительная информация о состоянии Луиса Энрике появится позже.

Отметим, что именно Луис Энрике настоял на трансфере украинца Ильи Забарного. Испанец высоко оценил игровые качества футболиста сборной Украины.

Справка. Реабилитация после перелома ключицы у взрослых может длиться до 3-4 месяцев. Кость срастается примерно шесть недель. Возвращение Луиса Энрике к работе с командой стоит ожидать через одну – две недели.

Какие достижения Луиса Энрике во главе ПСЖ?

Испанский специалист возглавил ПСЖ 3 июля 2023 года.

Луис Энрике привел "парижан" к первому триумфу в Лиге чемпионов. Под его руководством ПСЖ дважды становился чемпионом Лиги 1, дважды выигрывал Кубок Франции и Суперкубок Франции. В 2025 году "красно-синие" завоевали Суперкубок УЕФА.

Отметим, что наибольших достижений Луис Эрике достиг, когда ПСЖ покинули главные звезды: Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Неймар.

