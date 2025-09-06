Луїс Енріке впав з велосипеда у п'ятницю, 5 вересня. Внаслідок падіння 56-річний фахівець зламав ключицю, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ПСЖ.

Читайте також Російський воротар ПСЖ лаконічно прокоментував стосунки із Забарним: що сказав Сафонов

Наскільки вибув через травму тренер Забарного?

У заяві "парижани" повідомили, що тренера доставили в лікарню, де йому зроблять операцію.

Після падіння з велосипеда у цю п’ятницю тренер «ПСЖ» Луїс Енріке був доставлений до відділення невідкладної допомоги та перенесе операцію через перелом ключиці,

– йдеться у повідомленні ПСЖ.

Клуб висловив підтримку головному тренеру та побажав йому якнайшвидшого одужання. Додаткова інформація про стан Луїса Енріке з'явиться згодом.

Зазначимо, що саме Луїс Енріке наполіг на трансфері українця Іллі Забарного. Іспанець високо оцінив ігрові якості футболіста збірної України.

Довідка. Реабілітація після перелому ключиці у дорослих може тривати до 3-4 місяців. Кістка зростається приблизно шість тижнів. Повернення Луїса Енріке до роботи з командою варто очікувати через один – два тижні.

Які досягнення Луїса Енріке на чолі ПСЖ?

Іспанський фахівець очолив ПСЖ 3 липня 2023 року.

Луїс Енріке привів "парижан" до першого тріумфу в Лізі чемпіонів. Під його керівництвом ПСЖ двічі ставав чемпіоном Ліги 1, двічі вигравав Кубок Франції та Суперкубок Франції. У 2025 році "червоно-сині" здобули Суперкубок УЄФА.

Зазначимо, що найбільших здобутків Луїс Еріке досяг, коли ПСЖ покинули головні зірки: Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Неймар.

Раніше повідомлялося, як Луїс Еріке прокоментував відносини між українцем Іллею Забарним та росіянином Матвієм Сафоновим.