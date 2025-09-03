В серпні гравець збірної України Ілля Забарний пішов на підвищення. Захисник Борнмута перебрався у ПСЖ за 63 мільйони євро, повідомляє 24 Канал.
Що сказав Сафонов?
Втім цей трансфер був неоднозначно сприйнятий фанатами. Вся справа у наявності російського воротаря Матвія Сафонова у паризькій команді.
Забарний довгий час не коментував своє рішення грати в одному клубі з представником країни-терористки. Натомість самого Сафонова російські ЗМІ спитали про ставлення до українця. Втім, відповідь кіпера вийшла дуже лаконічною.
Без коментарів,
– заявив Матвій.
Сам же Ілля порушив мовчанку лише в кінці серпня. Українець заявив, що не має жодних стосунків із росіянами та виступає за ізоляцію їх футболу.
Натомість щодо Сафонова він зазначив, що має взаємодіяти із ним на тренуваннях і буде виконувати свій контракт. На цей час Забарний вже встиг відіграти два матчі за ПСЖ.
Що робить Сафонов у ПСЖ:
- Матвій є уродженцем російського Краснодару та вихованцем однойменного місцевого клубу
- У 2024 році росіянин перейшов у ПСЖ за 20 мільйонів євро
- Частина цих грошей пішли в бюджет Росії у вигляді податків від Краснодару
- Сам Сафонов не розповідав про своє ставлення до війни в Україні та жодним чином не засудив керівництво своєї країни
- Крім того, Матвій регулярно їздить до Росії та навіть став капітаном збірної
- Минулого сезону росіянин зіграв 17 матчів за ПСЖ, але так і не зміг виграти конкуренцію у Джанлуїджі Доннарумми
- Наразі Сафонов є дублером новачка Люки Шевальє