Причиною є дискваліфікація, про яку повідомив паризький клуб. Вона пов'язана з накопиченням жовтих карток у попередніх матчах.
Які деталі дискваліфікації Забарного?
У поєдинку проти Нанта Забарний отримав своє п'яте попередження у 24 матчах чемпіонату, через що автоматично пропустить наступний матч. Це сталося на 41-й хвилині гри.
Після переможного матчу проти Нанта з рахунком 3:0 головний тренер ПСЖ Луїс Енріке відзначив гру українського захисника, повідомляли у соцмережі X.
Думаю, ми заслужили на цю перемогу. Ми змогли побачити різних гравців. Нападники зіграли дуже добре, але для мене важливіше говорити про Бералдо, Невеша, Заїра-Емері, Забарного…,
– сказав Енріке.
Як ПСЖ виступає у Лізі 1 та Лізі чемпіонів?
Під керівництвом Луїса Енріке ПСЖ двічі обіграв Ліверпуль з рахунком 2:0 – вдома та на "Енфілді".
У півфіналі Ліги чемпіонів команда зустрінеться з Баварією.
У французькому чемпіонаті ПСЖ лідирує, випереджаючи Ланс на 4 очки за п'ять турів до кінця сезону.