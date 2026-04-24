Причиной является дисквалификация, о которой сообщил парижский клуб. Она связана с накоплением желтых карточек в предыдущих матчах.

Какие детали дисквалификации Забарного?

В поединке против Нанта Забарный получил свое пятое предупреждение в 24 матчах чемпионата, из-за чего автоматически пропустит следующий матч. Это произошло на 41-й минуте игры.

После победного матча против Нанта со счетом 3:0 главный тренер ПСЖ Луис Энрике отметил игру украинского защитника, сообщали в соцсети X.

Думаю, мы заслужили эту победу. Мы смогли увидеть разных игроков. Нападающие сыграли очень хорошо, но для меня важнее говорить о Бералдо, Невеша, Заира-Эмери, Забарного..,

– сказал Энрике.

