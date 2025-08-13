Французский ПСЖ начал новый для себя сезон 2025-2026. Команда привлечет особое внимание со стороны украинских фанатов из-за наличия в команде Ильи Забарного, сообщает 24 Канал.
Какой календарь у ПСЖ?
Защитник сборной Украины перебрался в парижский клуб из Борнмута за 63 миллиона евро перебрался в парижский клуб из Борнмута за 63 миллиона евро. На Забарного ожидает насыщенный сезон с матчами аж в шести турнирах:
- Лига чемпионов
- чемпионат Франции
- Кубок Франции
- Суперкубок Франции
- Суперкубок УЕФА
- Межконтинентальный кубок
Команду Луиса Энрике ожидает от 46 до более 60-ти официальных встреч за сезон. Вашему вниманию – календарь и результаты ПСЖ в сезоне 2025-2026:
|
ДАТА
|
ТУРНИР
|
СТАДИЯ
|
СУПЕРНИК
|
СЧЕТ
|
13 августа
|
Суперкубок УЕФА
|
финал
|
Тоттенхэм (н)
|
|
17 августа
|
чемпионат Франции
|
1 тур
|
Нант (г)
|
|
22 августа
|
чемпионат Франции
|
2 тур
|
Анже (д)
|
|
30 августа
|
чемпионат Франции
|
3 тур
|
Тулуза (г)
|
|
12-14 сентября
|
чемпионат Франции
|
4 тур
|
Ланс (д)
|
|
16-17 сентября
|
Лига чемпионов
|
Тур 1
|
|
|
20-21 сентября
|
чемпионат Франции
|
5 тур
|
Марсель (г)
|
|
26-28 сентября
|
чемпионат Франции
|
6 тур
|
Осер (д)
|
|
30 сентября
|
Лига чемпионов
|
Тур 2
|
|
|
4-5 октября
|
чемпионат Франции
|
7 тур
|
Лилль (г)
|
|
17-19 октября
|
чемпионат Франции
|
8 тур
|
Страсбург (д)
|
|
21-22 октября
|
Лига чемпионов
|
Тур 3
|
|
|
25-26 октября
|
чемпионат Франции
|
9 тур
|
Брест (г)
|
|
29 октября
|
чемпионат Франции
|
10 тур
|
Лорьян (г)
|
|
1 ноября
|
чемпионат Франции
|
11 тур
|
Ницца (д)
|
|
4-5 ноября
|
Лига чемпионов
|
Тур 4
|
|
|
8-9 ноября
|
чемпионат Франции
|
12 тур
|
Лион (г)
|
|
21-23 ноября
|
чемпионат Франции
|
13 тур
|
Гавр (д)
|
|
25-26 ноября
|
Лига чемпионов
|
Тур 5
|
|
|
29-30 ноября
|
чемпионат Франции
|
14 тур
|
Монако (г)
|
|
5-7 декабря
|
чемпионат Франции
|
15 тур
|
Ренн (д)
|
|
9-10 декабря
|
Лига чемпионов
|
Тур 6
|
|
|
13-14 декабря
|
чемпионат Франции
|
16 тур
|
Метц (г)
|
|
17 декабря
|
Межконтинентальный Кубок
|
финал
|
|
|
5 января
|
Суперкубок Франции
|
финал
|
Марсель (н)
|
|
16-18 января
|
чемпионат Франции
|
18 тур
|
Лилль (д)
|
|
20-21 января
|
Лига чемпионов
|
Тур 7
|
|
|
24-25 января
|
чемпионат Франции
|
19 тур
|
Осер (г)
|
|
28 января
|
Лига чемпионов
|
Тур 8
|
|
|
1 февраля
|
чемпионат Франции
|
20 тур
|
Страсбург (г)
|
|
7-8 февраля
|
чемпионат Франции
|
21 тур
|
Марсель (д)
|
|
14-15 февраля
|
чемпионат Франции
|
22 тур
|
Ренн (г)
|
|
21-22 февраля
|
чемпионат Франции
|
23 тур
|
Метц (д)
|
|
1 марта
|
чемпионат Франции
|
24 тур
|
Гавр (г)
|
|
7-8 марта
|
чемпионат Франции
|
25 тур
|
Монако (д)
|
|
14-15 марта
|
чемпионат Франции
|
26 тур
|
Нант (д)
|
21-22 марта
|
чемпионат Франции
|
27 тур
|
Ницца (г)
|
4-5 апреля
|
чемпионат Франции
|
28 тур
|
Тулуза (д)
|
11-12 апреля
|
чемпионат Франции
|
29 тур
|
Ланс (г)
|
18-19 апреля
|
чемпионат Франции
|
30 тур
|
Лион (д)
|
25-26 апреля
|
чемпионат Франции
|
31 тур
|
Анже (г)
|
2-3 мая
|
чемпионат Франции
|
32 тур
|
Лорьян (д)
|
8-9 мая
|
чемпионат Франции
|
33 тур
|
Брест (д)
|
15-16 мая
|
чемпионат Франции
|
34 тур
|
Париж (г)
Напомним, что в прошлом сезоне парижане получили аж четыре трофея. Клуб выиграл все соревнования на внутренней арене, а также впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
В финале французы разгромили Интер со счетом 5:0. А от получения пятого трофея ПСЖ оказался в шаге. Команда выдала уверенное выступление на Клубном чемпионате мира, но в финале неожиданно проиграла Челси (0:3).