Французский ПСЖ начал новый для себя сезон 2025-2026. Команда привлечет особое внимание со стороны украинских фанатов из-за наличия в команде Ильи Забарного, сообщает 24 Канал.

Какой календарь у ПСЖ?

Защитник сборной Украины перебрался в парижский клуб из Борнмута за 63 миллиона евро перебрался в парижский клуб из Борнмута за 63 миллиона евро. На Забарного ожидает насыщенный сезон с матчами аж в шести турнирах:

  • Лига чемпионов
  • чемпионат Франции
  • Кубок Франции
  • Суперкубок Франции
  • Суперкубок УЕФА
  • Межконтинентальный кубок

Команду Луиса Энрике ожидает от 46 до более 60-ти официальных встреч за сезон. Вашему вниманию – календарь и результаты ПСЖ в сезоне 2025-2026:

ДАТА

ТУРНИР

СТАДИЯ

СУПЕРНИК

СЧЕТ

13 августа

Суперкубок УЕФА

финал

Тоттенхэм (н)

17 августа

чемпионат Франции

1 тур

Нант (г)

22 августа

чемпионат Франции

2 тур

Анже (д)

30 августа

чемпионат Франции

3 тур

Тулуза (г)

12-14 сентября

чемпионат Франции

4 тур

Ланс (д)

16-17 сентября

Лига чемпионов

Тур 1

20-21 сентября

чемпионат Франции

5 тур

Марсель (г)

26-28 сентября

чемпионат Франции

6 тур

Осер (д)

30 сентября

Лига чемпионов

Тур 2

4-5 октября

чемпионат Франции

7 тур

Лилль (г)

17-19 октября

чемпионат Франции

8 тур

Страсбург (д)

21-22 октября

Лига чемпионов

Тур 3

25-26 октября

чемпионат Франции

9 тур

Брест (г)

29 октября

чемпионат Франции

10 тур

Лорьян (г)

1 ноября

чемпионат Франции

11 тур

Ницца (д)

4-5 ноября

Лига чемпионов

Тур 4

8-9 ноября

чемпионат Франции

12 тур

Лион (г)

21-23 ноября

чемпионат Франции

13 тур

Гавр (д)

25-26 ноября

Лига чемпионов

Тур 5

29-30 ноября

чемпионат Франции

14 тур

Монако (г)

5-7 декабря

чемпионат Франции

15 тур

Ренн (д)

9-10 декабря

Лига чемпионов

Тур 6

13-14 декабря

чемпионат Франции

16 тур

Метц (г)

17 декабря

Межконтинентальный Кубок

финал

5 января

Суперкубок Франции

финал

Марсель (н)

16-18 января

чемпионат Франции

18 тур

Лилль (д)

20-21 января

Лига чемпионов

Тур 7

24-25 января

чемпионат Франции

19 тур

Осер (г)

28 января

Лига чемпионов

Тур 8

1 февраля

чемпионат Франции

20 тур

Страсбург (г)

7-8 февраля

чемпионат Франции

21 тур

Марсель (д)

14-15 февраля

чемпионат Франции

22 тур

Ренн (г)

21-22 февраля

чемпионат Франции

23 тур

Метц (д)

1 марта

чемпионат Франции

24 тур

Гавр (г)

7-8 марта

чемпионат Франции

25 тур

Монако (д)

14-15 марта

чемпионат Франции

26 тур

Нант (д)

21-22 марта

чемпионат Франции

27 тур

Ницца (г)

4-5 апреля

чемпионат Франции

28 тур

Тулуза (д)

11-12 апреля

чемпионат Франции

29 тур

Ланс (г)

18-19 апреля

чемпионат Франции

30 тур

Лион (д)

25-26 апреля

чемпионат Франции

31 тур

Анже (г)

2-3 мая

чемпионат Франции

32 тур

Лорьян (д)

8-9 мая

чемпионат Франции

33 тур

Брест (д)

15-16 мая

чемпионат Франции

34 тур

Париж (г)

Напомним, что в прошлом сезоне парижане получили аж четыре трофея. Клуб выиграл все соревнования на внутренней арене, а также впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

В финале французы разгромили Интер со счетом 5:0. А от получения пятого трофея ПСЖ оказался в шаге. Команда выдала уверенное выступление на Клубном чемпионате мира, но в финале неожиданно проиграла Челси (0:3).