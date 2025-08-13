Французский ПСЖ начал новый для себя сезон 2025-2026. Команда привлечет особое внимание со стороны украинских фанатов из-за наличия в команде Ильи Забарного, сообщает 24 Канал.

Какой календарь у ПСЖ?

Защитник сборной Украины перебрался в парижский клуб из Борнмута за 63 миллиона евро перебрался в парижский клуб из Борнмута за 63 миллиона евро. На Забарного ожидает насыщенный сезон с матчами аж в шести турнирах:

Лига чемпионов

чемпионат Франции

Кубок Франции

Суперкубок Франции

Суперкубок УЕФА

Межконтинентальный кубок

Команду Луиса Энрике ожидает от 46 до более 60-ти официальных встреч за сезон. Вашему вниманию – календарь и результаты ПСЖ в сезоне 2025-2026:

ДАТА ТУРНИР СТАДИЯ СУПЕРНИК СЧЕТ 13 августа Суперкубок УЕФА финал Тоттенхэм (н) 17 августа чемпионат Франции 1 тур Нант (г) 22 августа чемпионат Франции 2 тур Анже (д) 30 августа чемпионат Франции 3 тур Тулуза (г) 12-14 сентября чемпионат Франции 4 тур Ланс (д) 16-17 сентября Лига чемпионов Тур 1 20-21 сентября чемпионат Франции 5 тур Марсель (г) 26-28 сентября чемпионат Франции 6 тур Осер (д) 30 сентября Лига чемпионов Тур 2 4-5 октября чемпионат Франции 7 тур Лилль (г) 17-19 октября чемпионат Франции 8 тур Страсбург (д) 21-22 октября Лига чемпионов Тур 3 25-26 октября чемпионат Франции 9 тур Брест (г) 29 октября чемпионат Франции 10 тур Лорьян (г) 1 ноября чемпионат Франции 11 тур Ницца (д) 4-5 ноября Лига чемпионов Тур 4 8-9 ноября чемпионат Франции 12 тур Лион (г) 21-23 ноября чемпионат Франции 13 тур Гавр (д) 25-26 ноября Лига чемпионов Тур 5 29-30 ноября чемпионат Франции 14 тур Монако (г) 5-7 декабря чемпионат Франции 15 тур Ренн (д) 9-10 декабря Лига чемпионов Тур 6 13-14 декабря чемпионат Франции 16 тур Метц (г) 17 декабря Межконтинентальный Кубок финал 5 января Суперкубок Франции финал Марсель (н) 16-18 января чемпионат Франции 18 тур Лилль (д) 20-21 января Лига чемпионов Тур 7 24-25 января чемпионат Франции 19 тур Осер (г) 28 января Лига чемпионов Тур 8 1 февраля чемпионат Франции 20 тур Страсбург (г) 7-8 февраля чемпионат Франции 21 тур Марсель (д) 14-15 февраля чемпионат Франции 22 тур Ренн (г) 21-22 февраля чемпионат Франции 23 тур Метц (д) 1 марта чемпионат Франции 24 тур Гавр (г) 7-8 марта чемпионат Франции 25 тур Монако (д) 14-15 марта чемпионат Франции 26 тур Нант (д) 21-22 марта чемпионат Франции 27 тур Ницца (г) 4-5 апреля чемпионат Франции 28 тур Тулуза (д) 11-12 апреля чемпионат Франции 29 тур Ланс (г) 18-19 апреля чемпионат Франции 30 тур Лион (д) 25-26 апреля чемпионат Франции 31 тур Анже (г) 2-3 мая чемпионат Франции 32 тур Лорьян (д) 8-9 мая чемпионат Франции 33 тур Брест (д) 15-16 мая чемпионат Франции 34 тур Париж (г)

Напомним, что в прошлом сезоне парижане получили аж четыре трофея. Клуб выиграл все соревнования на внутренней арене, а также впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.

В финале французы разгромили Интер со счетом 5:0. А от получения пятого трофея ПСЖ оказался в шаге. Команда выдала уверенное выступление на Клубном чемпионате мира, но в финале неожиданно проиграла Челси (0:3).