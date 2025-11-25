Видання foot-sur7.fr повідомило, що паризький клуб може продати Іллю Забарного. Із великою ймовірністю український центральний захисник як мінімум дограє поточний сезон 2025 – 2026 у складі ПСЖ, інформує 24 Канал.

Цікаво Лідер збірної України встановив унікальний рекорд за національну команду

За якої умови Забарний ризикує покинути ПСЖ?

У розташуванні переможця Ліги чемпіонів вірять у Забарного та готові дати якомога більше часу на адаптацію українцю у столиці Франції Але по закінченню цього сезону доля колишнього динамівця у Парижі може опинитись на волосині.

Керівництво та тренерський штаб ПСЖ може продати українця, якщо той не покращить свої виступи.

Раніше джерело Vipsg повідомляло, що парижани вже перебувають у пошуках центрального оборонця. Під приціл ПСЖ потрапив захисник італійського Лаціо Маріо Хілу, яким також цікавляться інші європейські гранди. Все через це, що головний тренер французького клубу Луїс Енріке незадоволений грою лідера збірної України.

Що відомо про кар'єру Забарного у ПСЖ?