Илья Забарный отыграл очередной матч за ПСЖ. Украинский защитник вышел с первых минут на матч 6-го тура Лиги 1 против Осера, сообщает 24 Канал.
Как Забарный забил за ПСЖ?
Для Ильи это уже четвертое подряд попадание в основу ПСЖ в чемпионате Франции. Несмотря на отсутствие травмированных Дембеле, Невеша и Дуэ, подопечные Луиса Энрике все равно были фаворитами встречи.
Уже в середине первого тайма ПСЖ вышел вперед и особенно приятно, что голом отметился Забарный. Украинец откликнулся на навес Витиньи из глубины поля и головой пробил кипера Осера.
Илья Забарный забил дебютный гол за ПСЖ: смотреть видео
Это дебютный гол Ильи в составе новой команды, поэтому фанаты подняли овации в его честь. После этого ПСЖ ожидаемо контролировал мяч и довел дело до победы. Во втором тайме преимущество парижан увеличил еще один центрбек Лукас Беральдо.
Счетом 2:0 хозяева и удовлетворились. Победа позволила парижанам выйти на первое место в турнирной таблице, сообщает сайт французской Лиги 1. Команда Луиса Энрике пять побед в шести встречах, опережая Марсель и Монако на три балла.
Забарный в одной команде с россиянином
- Напомним, что Забарный перебрался в ПСЖ из Борнмута этим летом. Украинец обошелся победителям Лиги чемпионов в 63 миллиона евро, сообщает Transfermarkt.
- Илья получил немало критики за этот трансфер, ведь в ПСЖ выступает россиянин Матвей Сафонов. Ходили даже слухи, что Забарный ставил условие ПСЖ о продаже Сафонова.
- Однако вратарь из России все же остался в клубе. Впоследствии Забарный высказался об отношениях с Сафоновым и отметил, что он не поддерживает близкие отношения с россиянами
- В свою очередь Сафонов также прокомментировал слова украинца. Напомним, что Илья сыграл уже шестой матч за ПСЖ в этом сезоне (четыре из них – насухо), тогда как россиянин – ни одного/