Илья Забарный отыграл очередной матч за ПСЖ. Украинский защитник вышел с первых минут на матч 6-го тура Лиги 1 против Осера, сообщает 24 Канал.

По теме Больше, чем ожидалось: появилась новая зарплата Забарного в ПСЖ

Как Забарный забил за ПСЖ?

Для Ильи это уже четвертое подряд попадание в основу ПСЖ в чемпионате Франции. Несмотря на отсутствие травмированных Дембеле, Невеша и Дуэ, подопечные Луиса Энрике все равно были фаворитами встречи.

Уже в середине первого тайма ПСЖ вышел вперед и особенно приятно, что голом отметился Забарный. Украинец откликнулся на навес Витиньи из глубины поля и головой пробил кипера Осера.

Илья Забарный забил дебютный гол за ПСЖ: смотреть видео

Это дебютный гол Ильи в составе новой команды, поэтому фанаты подняли овации в его честь. После этого ПСЖ ожидаемо контролировал мяч и довел дело до победы. Во втором тайме преимущество парижан увеличил еще один центрбек Лукас Беральдо.

Счетом 2:0 хозяева и удовлетворились. Победа позволила парижанам выйти на первое место в турнирной таблице, сообщает сайт французской Лиги 1. Команда Луиса Энрике пять побед в шести встречах, опережая Марсель и Монако на три балла.

Забарный в одной команде с россиянином