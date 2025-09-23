Нагороду 28-річному французу вручив легендарний бразилець Роналдінью. Усман Дембеле видав класний сезон та приємно здивував своєю переможною промовою, повідомляє 24 Канал.
Варто дізнатись "Золотий м'яч-2025": володарі трофеїв у всіх номінаціях
Як Дембеле заплакав після перемоги на церемонії "Золотого м'яча"?
Французький вінгер випередив у голосуванні Вітінью та Ламіна Ямаля, які були його найближчими переслідувачами.
Відео оголошення переможця "Золотого м'яча-2025"
Під час промови Дембеле не зміг стримати сліз. Його слова розчулили не одну людину у залі театру Шатле.
Відео емоцій Дембеле
У фіналі ведучі запросили на сцену маму Усмана.
Цікаво, що легендарний Луїш Фігу у коментарі AS назвав свою трійку фаворитів. Вона повністю співпала із голосуванням.
Статистика та що виграв Усмана Дембеле у сезоні-2024/2025?
- У сезоні-2024/2025 Дембеле провів 53 матчі за ПСЖ в усіх турнірах, у яких відзначився 35 голами та 16 асистами (дані Transfermarkt).
- У попередньому сезоні Усман став переможцем Ліги чемпіонів, чемпіоном Франції, володарем Кубка та Суперкубка країни.
- Також був визнаний найкращим гравцем сезону Ліги 1.