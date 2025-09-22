Урочиста церемонія нагородження "Золотого м'яча-2025" відбулася у Парижі 22 вересня. Окрім головних призів найкращому футболісту та футболістці, були вручені нагороди в інших номінаціях, пише 24 Канал з посиланням на Ballon d'Or.

Читайте також "Золотий м'яч-2025": онлайн-трансляція церемонії вручення

Хто отримав нагороди на церемонії "Золотий м'яч-2025"?

За головний приз боролися 30 номінантів. За підсумком голосування перемогу здобув вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Нагороду переможцю вручив легендарний бразилець Роналдінью. Француз випередив у голосуванні юного Ламіна Ямаля.

Найкращою футболісткою року стала Айтана Бонматі. Півзахисниця Барселони втретє володаркою "Золотого м'яча".

Найкращим молодим гравцем року став гравець Барселони Ламін Ямаль. Для 18-річного іспанця це другий поспіль трофей Копа в кар'єрі. Серед жінок аналогічний приз здобула гравчиня "блаугранас" Вікі Лопес.

Найкращим тренером року став тріумфатор Ліги чемпіонів-2024/25 Луїс Енріке. Він вперше привів Парі Сен-Жермен до здобуття найпрестижнішого єврокубка. Тренерка Саріна Вігман здобула трофей Його Кройфа серед жінок.

Воротарські трофеї забрали Ганна Гемптон та Джанліїджи Доннарумма. Найкращими бомбардирами визнані Віктор Дьокереш та Єва Пайор.

Клубом року у жіночому футболі став лондонський Арсенал, а в чоловічому – Парі Сен-Жермен. Підопічні Луїса Еріке у минулому сезоні виграли Лігу чемпіонів, Лігу 1 та Кубок Франції.

Сіра Мартінес (Xana Foundation), яка допомагає хворим на онкологію дітям, отримала Трофей Сокретеса.

"Золотий м'яч-2025" (найкращий футболіст року) – Усман Дембеле

"Золотий М'яч-2025" серед жінок (найкраща футболістка року) – Айтана Бонматі (Барселона)

Трофей Копа (найкращий молодий футболіст року до 21 року) – Ламін Ямаль (Барселона)

Трофей Копа серед жінок(найкраща молода футболістка року до 21 року) – Вікі Лопес (Барселона)

Трофей Йогана Кройфа серед жінок (найкраща тренерка року) – Саріна Вігман (збірна Англії)

Трофей Йогана Кройфа (найкращий тренер року) – Луїс Енріке (Парі Сен-Жермен)

Трофей Яшина серед жінок (найкраща воротарка року) – Ганна Гемптон (Челсі)

Трофей Яшина (найкращий воротар року) – Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ / Манчестер Сіті)

Трофей Мюллера серед жінок (найкраща бомбардирка року) – Єва Пайор

Трофей Мюллера (найкращий бомбардир року) – Віктор Дьокереш

Найкращий жіночий клуб року – Арсенал

Найкращий чоловічий клуб року – Парі Сен-Жермен

Трофей Сократеса (за вклад у соціальний розвиток футболу) – Сіра Мартінес

Усі переможці номінацій церемонії "Золотий м'яч-2025" / фото Ballon d'Or

Нагадаємо, що торік володарем "Золотого м'яча-2024" став півзахисник Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. За підсумком голосування він випередив Вінісуса Жініора (Реал) та Джуда Беллінгема (Реал).