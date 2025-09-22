Авторитетне видання France Football щорічно визначає найкращого футболіста світу. 69-та церемонія вручення "Золотого м'яча-2025" розпочнеться о 20:00 за київським часом, пише 24 Канал.

Хто фаворити на здобуття "Золотого м'яча-2025"?

До списку номінантів за підсумком сезону-2024/25 потрапили 30 футболістів. Переважно це гравці ПСЖ – переможця Ліги чемпіонів, Ліверпуля та Барселони. Другий рік поспіль серед претендентів не знайшлося місця легендарним Кріштіану Роналду та Ліонелю Мессі.

Головним фаворитом на здобуття трофея є французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле, який провів феноменальний сезон у складі своєї команди. Його основними конкурентами будуть гравці Барселони – бразилець Рафінья та 18-річний іспанець Ламін Ямаль.

За інформацією Tiempo de Juego, нагороду найкращому футболісту року вручатиме легендарний Роналдінью. Бразилець здобув "Золотий м'яч" рівно 20 років тому. Тож символічно, що організатори обрали для почесної місію саме його.

На урочистій церемонії також будуть вручені нагороди: найкращій футболістці року, приз Яшина для воротарів, приз Пушкаша за найкращий гол, премія Копи для молодих гравців, приз Мюллера для бомбардирів, нагорода Сократеса за соціальні акції, а також визначені найкращі тренери чоловічого й жіночого футболу.

Де дивитися церемонію нагородження?

В Україні церемонію нагородження транслюватиме в прямому ефірі медіасервіс MEGOGO. Користувачі зможуть слідкувати за трансляцією на OTT-платформі за передплатами "Спорт", "Максимальна" і MEGOPACK N+S. Крім того, безплатно нагородження можна буде подивитися на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в етері Т2 і кабельних мережах, а також на ютуб-каналі "MEGOGO СПОРТ".

Сайт 24 Каналу також проведе текстову онлайн-трансляцію церемонії вручення "Золотого м'яча-2024", яка буде доступна у цій новині.

