В кінці вересня визначився новий володар "Золотого м'яча". За підсумками сезону 2024-2025 головний індивідуальний приз у футболі дістався нападнику ПСЖ Усману Дембеле, повідомляє 24 Канал.

До теми Оприлюднені очки топ-10 "Золотого м'яча-2025": наскільки Дембеле "нагнув" Ямаля

За що дають "Золотий м'яч"?

Як і зазвичай, одразу після церемонії починаються розмови про наступного володаря нагороди. Він визначиться восени 202 року за підсумком сезоні 2025-2026.

При цьому журналісти братимуть до уваги виступи гравців не тільки на клубному рівні. Влітку 2026 року в США, Канаді та Мексиці відбудеться чемпіонат світу.

Ймовірно, саме його результати будуть визначальними. Останнім часом саме гравці, які запалювали на Мундіалях, забирали цю нагороду. Так було у 2014-му (Мессі), 2018-му (Модрич) і 2022-му (Мессі).

Тож недивно, що Ліонель знову фігурує серед кандидатів у 2026 році, адже виступами суто за Інтер Маямі Золотий м'яч завоювати важко. Проте головними претендентами все одно залишаються футболісти європейських клубів.

На правах реклами

Прогноз Favbet

При цьому головним претендентом вже не вважається Дембеле. Favbet очікує, що боротьба за трофей розгорнеться між Ламіном Ямалем та Кіліаном Мбаппе.

Перемога гравця Барселони оцінюється у 3,00, тоді як лідера Реалу – у 3,50. Шанси інших претендентів на Золотий м'яч виглядають куди нижче:

Ламін Ямаль (Барселона) – 3,00

Кіліан Мбаппе (Реал) – 3,50

Усман Дембеле (ПСЖ) – 11,00

Гаррі Кейн (Баварія) – 11,00

Вінісіус Жуніор (Реал) – 14,00

Майкл Олісе (Баварія) – 14,00

Вітінья (ПСЖ) – 15,00

Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті) – 15,00

Мохамед Салах (Ліверпуль) – 15,00

Джуд Беллінгем (Реал) – 15,00

Родрі (Манчестер Сіті) – 15,00

Ліонель Мессі (Інтер Маямі) – 20.00

Александер Ісак (Ліверпуль) – 20,00

Педрі (Барселона) – 20,00

Джамал Мусіала (Баварія) – 20,00

Флоріан Вірц (Ліверпуль) – 20,00

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12.2022

Відзначимо, що поточний сезон потужно розпочали як Ямаль, так і Мбаппе. Іспанець пропустив певний період через травму, проте у п'яти матчах оформив 2 голи та 3 асисти.

Читайте також На "Золотому м'ячі" вшанували пам'ять про Жоту: вдова загиблого гравця була на церемонії – відео

Натомість Кіліан демонструє шалену результативність – 13 голів у дев'яти іграх. Що цікаво, Франція та Іспанія є фаворитами чемпіонату світу-2026, тому заочне протистояння Ямаля та Мбаппе обіцяє бути гарячим.