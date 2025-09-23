Перед врученням головних нагород офіційного вечора зі сцени театру Шатле вшанували пам'ять вінгера англійського Ліверпуля Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Обидва футболісти загинули 3 липня 2025 року у смертельній ДТП, повідомляє 24 Канал.
Варто дізнатись "Золотий м'яч-2025": володарі трофеїв у всіх номінаціях
Як на церемонії згадали про загиблих Діогу Жоту та його брата Андре?
На великому екрані увімкнули ролик присвячений Діогу та Андре. Присутні у залі ледь стримували сльози. В об'єктив камер потрапили гравці Ліверпуля та збірної Португалії, які не могли спокійно переглядати відео.
На церемонії "Золотого м'яча" вшанували пам'ять про Жоту: дивіться відео
Слід додати, що на врученні "Золотого м'яча" у Парижі також була вдова Руте Кардозу, дружина загиблого Жоти. Кохана футболіста одягнула розкішну білу сукню та стримано посміхалась на камери фотографів.
Що відомо про загибель Діогу Жоти та його брата?
- Нападник Ліверпуля та його брат Андре Сілва загинули у ДТП у ніч проти 3 липня 2025 року в іспанській провінції Самора.
- Повідомлялось, що люксовий Lamborghini потрапив в аварію, з'їхавши з дороги через прокол шини під час обгону.
- BBC повідомляло, що Жоті було заборонено повертатись в Англію літаком через незначну операцію.
- Напередодні тієї жахливої аварії Жота провів один із найкращих сезонів у своїй кар'єрі та одружився на чарівній обраниці Руте, з якою у нього вже було троє дітей.
- 5 липня футболістів було поховано у рідному Гондомарі.
- Лише наприкінці липня вдова Руте змогла вперше прокоментувати смерть чоловіка. В її інстаграмі з'явилось фото з розкішного весілля пари зі зворушливим підписом: "Місяць відтоді, як ми сказали: Поки смерть не розлучить нас. Навіки, твоя наречена".