Перед врученням головних нагород офіційного вечора зі сцени театру Шатле вшанували пам'ять вінгера англійського Ліверпуля Діогу Жоти та його брата Андре Сілви. Обидва футболісти загинули 3 липня 2025 року у смертельній ДТП, повідомляє 24 Канал.

Як на церемонії згадали про загиблих Діогу Жоту та його брата Андре?

На великому екрані увімкнули ролик присвячений Діогу та Андре. Присутні у залі ледь стримували сльози. В об'єктив камер потрапили гравці Ліверпуля та збірної Португалії, які не могли спокійно переглядати відео.

На церемонії "Золотого м'яча" вшанували пам'ять про Жоту: дивіться відео

This is more than football.



A tribute to Diogo Jota ️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Слід додати, що на врученні "Золотого м'яча" у Парижі також була вдова Руте Кардозу, дружина загиблого Жоти. Кохана футболіста одягнула розкішну білу сукню та стримано посміхалась на камери фотографів.

Homenaje y aplausos para Diogo Jota y André Silva en el #BallondOr



El rostro de sus compañeros del Liverpool



️‍? Rute Cardoso, esposa de Diogo estuvo presente en la ceremonia. pic.twitter.com/uZDlYImDlZ — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 22, 2025

