Перед вручением главных наград официального вечера со сцены театра Шатле почтили память вингера английского Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Оба футболиста погибли 3 июля 2025 года в смертельном ДТП, сообщает 24 Канал.

Стоит узнать "Золотой мяч-2025": обладатели трофеев во всех номинациях

Как на церемонии вспомнили о погибших Диогу Жоту и его брате Андре?

На большом экране включили ролик посвященный Диогу и Андре. Присутствующие в зале едва сдерживали слезы. В объектив камер попали игроки Ливерпуля и сборной Португалии, которые не могли спокойно просматривать видео.

На церемонии "Золотого мяча" почтили память Жоту: смотрите видео

Это больше, чем футбол.



A tribute to Diogo Jota ️ pic.twitter.com/vVmsqJkbul - Ballon d'Or (@ballondor) 22 сентября, 2025 г

Следует добавить, что на вручении "Золотого мяча" в Париже также была вдова Руте Кардозу, жена погибшего Жоты. Любимая футболиста надела роскошное белое платье и сдержанно улыбалась на камеры фотографов.

Homenaje y aplausos para Diogo Jota y André Silva en el #BallondOr



El rostro de sus compañeros del Liverpool



️‍? Rute Cardoso, esposa de Diogo estuvo presente en la ceremonia. pic.twitter.com/uZDlYImDlZ - ESPN.com.mx (@ESPNmx) 22 сентября, 2025

Что известно о гибели Диогу Жоты и его брата?