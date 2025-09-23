Перед вручением главных наград официального вечера со сцены театра Шатле почтили память вингера английского Ливерпуля Диогу Жоты и его брата Андре Силвы. Оба футболиста погибли 3 июля 2025 года в смертельном ДТП, сообщает 24 Канал.
Как на церемонии вспомнили о погибших Диогу Жоту и его брате Андре?
На большом экране включили ролик посвященный Диогу и Андре. Присутствующие в зале едва сдерживали слезы. В объектив камер попали игроки Ливерпуля и сборной Португалии, которые не могли спокойно просматривать видео.
На церемонии "Золотого мяча" почтили память Жоту: смотрите видео
Следует добавить, что на вручении "Золотого мяча" в Париже также была вдова Руте Кардозу, жена погибшего Жоты. Любимая футболиста надела роскошное белое платье и сдержанно улыбалась на камеры фотографов.
Что известно о гибели Диогу Жоты и его брата?
- Нападающий Ливерпуля и его брат Андре Силва погибли в ДТП в ночь на 3 июля 2025 года в испанской провинции Самора.
- Сообщалось, что люксовый Lamborghini попал в аварию, съехав с дороги из-за прокола шины во время обгона.
- BBC сообщало, что Жоте было запрещено возвращаться в Англию самолетом из-за незначительной операции.
- Накануне той ужасной аварии Жота провел один из лучших сезонов в своей карьере и женился на очаровательной избраннице Руте, с которой у него уже было трое детей.
- 5 июля футболисты были похоронены в родном Гондомаре.
- Только в конце июля вдова Руте смогла впервые прокомментировать смерть мужа. В ее инстаграме появилось фото с роскошной свадьбы пары с трогательной подписью: "Месяц с тех пор, как мы сказали: Пока смерть не разлучит нас. Навеки, твоя невеста".