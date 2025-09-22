Авторитетное издание France Football ежегодно определяет лучшего футболиста мира. 69-я церемония вручения "Золотого мяча-2025" начнется в 20:00 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

Кто фавориты на получение "Золотого мяча-2025"?

В список номинантов по итогам сезона-2024/25 попали 30 футболистов. Преимущественно это игроки ПСЖ – победителя Лиги чемпионов, Ливерпуля и Барселоны. Второй год подряд среди претендентов не нашлось места легендарным Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Главным фаворитом на завоевания трофея является французский вингер ПСЖ Усман Дембеле, который провел феноменальный сезон в составе своей команды. Его основными конкурентами будут игроки Барселоны – бразилец Рафинья и 18-летний испанец Ламин Ямаль.

По информации Tiempo de Juego, награду лучшему футболисту года будет вручать легендарный Роналдиньо. Бразилец завоевал "Золотой мяч" ровно 20 лет назад. Поэтому символично, что организаторы выбрали для почетной миссии именно его.

На торжественной церемонии также будут вручены награды: лучшей футболистке года, приз Яшина для вратарей, приз Пушкаша за лучший гол, премия Копы для молодых игроков, приз Мюллера для бомбардиров, награда Сократеса за социальные акции, а также определены лучшие тренеры мужского и женского футбола.

Где смотреть церемонию награждения?

В Украине церемонию награждения будет транслировать в прямом эфире медиасервис MEGOGO. Пользователи смогут следить за трансляцией на OTT-платформе по подпискам "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK N+S. Кроме того, бесплатно награджение можно будет посмотреть на телеканале "MEGOGO СПОРТ" в эфире Т2 и кабельных сетях, а также на ютуб-канале "MEGOGO СПОРТ".

Сайт 24 Канала также проведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии вручения "Золотого мяча-2024", которая будет доступна в этой новости.

Смотреть онлайн-трансляцию церемонии "Золотого Мяча-2025"