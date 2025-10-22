Известный портал GiveMeSport обнародовал рейтинг главных претендентов на самую престижную футбольную индивидуальную награду. В нем сейчас первую строчку занимает звезда мадридского Реала, информирует 24 Канал.
Кто является фаворитом на "Золотой мяч-2026"
Килиан Мбаппе прекрасно начал сезон и пока является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и чемпионата Испании. За такие выступления его сейчас считают главным фаворитом на "Золотой мяч-2026".
На второй строчке расположился еще один забивной форвард – Харри Кейн. Он является лучшим бомбардиром Бундеслиги, а всего в 11 матчах на клубном уровне совершил уже 22 результативных действия.
Тройку же замыкает вундеркинд Барселоны Ламин Ямаль, а новоиспеченный обладатель "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле получил пока девятую позицию.
Рейтинг главных фаворитов на "ЗМ-2026"
- Килиан Мбаппе (Реал)
- Харри Кейн (Бавария)
- Ламин Ямаль (Барселона)
- Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)
- Педри (Барселона)
- Винисиус Жуниор (Реал)
- Майкл Олисе (Бавария)
- Луис Диас (Бавария)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Джуд Беллингем (Реал)
К слову. Также среди претендентов есть и Лионель Месси и Криштиану Роналду. Они в расширенном рейтинге расположились на 11 и 15 местах соответственно.
Отметим, что накануне легендарный Лотар Маттеус высказался о Харри Кейне и его перспективах выиграть "Золотой мяч". Он считает, что англичанин является лучшим форвардом в мире и имеет хорошие шансы выиграть эту награду по итогам сезона.
"Лучшего нападающего в мире я сейчас не вижу. Не только из-за его голов, но и из-за его универсальности и позиции, на которых он играет. Думаю, Кейн стал еще лучше, потому что он может действовать свободно. При Томасе Тухеле ему, возможно, не дали той свободы в Баварии, которую он сейчас имеет при Венсане Компани.
Когда смотришь на выступления Кейна, начинаешь задаваться вопросом, почему он занял лишь 13 место в голосовании за Золотой мяч. Если он продолжит в том же духе, то, возможно, в следующем году он сможет завоевать этот трофей, но это станет возможным только в сочетании с успехами команды", – цитирует Маттеуса Sky Sport Germany.
Что известно о "Золотом мяче-2025"?
Усман Дембеле в голосовании опередил Ламина Ямаля, который занял второе место, а тройку замкнул еще один игрок ПСЖ Витинья.
Впоследствии были обнародованы баллы всех номинантов, которые претендовали на награду. Разница между первым и вторым местом составила 321 очко.
В голосовании представитель Украины на первую строчку поставил Витиньо, Дембеле оказался на второй позиции, а Ламин Ямаль – на третьей.