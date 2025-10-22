В стартовом составе гостей вышел Илья Забарный, который провалил игру – "привез" два пенальти и был удален еще в первом тайме. За такое выступление украинец после финального свистка получил немало жесткой критики, информирует 24 Канал.

Что написали об игре Забарного против Байера?

В частности, французский портал Le Parisien отметил, что ошибки киевлянина оказались роковыми. Ему повезло, что команда феерила в атаке и одержала разгромную победу, но это повод серьезно задуматься.

"Выходя вместе с Виллианом Пачо в обороне, Забарный допустил ряд ошибок, иногда из-за неудачи. Проблемы начались после 20-й минуты, когда украинский футболист заработал пенальти после проигрыша дуэли Клаудио Эчеверри. Однако Илье повезло, соперник не забил пенальти. 23-летний защитник ушел в раздевалку на 37-й минуте, сбив Кристиана Кофане посреди штрафной площади... и заработав еще один пенальти.

На этот раз Байер воспользовался случаем и сравнял счет благодаря Алейшу Гарсии (38-я минута). Эти ошибки были фатальными, Забарному надо задуматься. Правда, к счастью для защитника, его партнеры одержали уверенную победу – 7:2", – говорится в отчете.

Болельщики же были более радикальными. В соцсети X они не подбирали слов, а некоторые даже начали требовать продажи защитника сборной Украины.

"Продаем Забарного за 35 миллионов в Ньюкасл и берем Упамекано".

"Мы играем намного лучше вдесятером без Забарного, я просто рыдаю. Пусть его посадят на скамейку запасных в ЛЧ, а Маркиньос вернет себе место капитана".

"Это действительно очевидно, что Забарный выполнял саботажную миссию"

"Забарный в начале этого сезона играет катастрофически, слишком медленно, всегда опаздывает, не умеет предвидеть. Ему действительно нужно критически взглянуть на себя".

Статистический портал WhoScored оценил выступление Илья в 5,0 баллов. Это самая низкая оценка среди игроков ПСЖ, а в целом худшую получил только вратарь Байера.



Оценки за матч Байер – ПСЖ / Скриншот с сайта WhoScored

Отметим, что в стартовых трех турах Лиги чемпионов ПСЖ одержал все победы с общим счетом 13:3. Благодаря таким результатам действующий победитель этого турнира возглавляет турнирную таблицу.

Что известно о выступлениях Забарного за ПСЖ?