Во вторник, 21 октября, в Леверкузене состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились команды Байер и ПСЖ. В стартовом составе "парижан" на поле вышел украинец Илья Забарный, пишет 24 Канал.

Как Забарный заработал удаление в матче Байер – ПСЖ?

Команда Луиса Энрике живо начала поединок на стадионе "BayArena" в Леверкузене. Уже на 7-й минуте встречи мяч затрепетал в сетке команды хозяев. Это защитник ПСЖ Виллиан Пачо после розыгрыша углового удачно сыграл головой.

В середине первого тайма главным действующим лицом со знаком минус стал Илья Забарный. На 24-й минуте украинец сыграл рукой в штрафной площади, за что заработал первый "горчичник" и пенальти в ворота своей команды. К счастью, защитник Байера Гримальди не сумел забить с отметки, попав в правую стойку.

На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную заработал Андрих. Однако уже через три минуты составы обеих команд стали равными. И снова Забарный оказался в эпицентре событий. Украинец придержал руками соперника и "привез" второй пенальти. Кроме того, арбитр "наградил" Илью красной карточкой. Пенальти реализовал Гарсия, который сделал счет равным.

Как завершился матч Байер – ПСЖ?

Последние пять минут первого тайма стали настоящим кошмаром для Байера. В их ворота один за другим залетели три мяча. Результативными ударами отметились Дуэ (дубль) и Кварацхелия.

Во второй половине встречи голевая феерия продолжилась. После обмена голами в исполнении Мендеша и Гарсии за дело взялся обладатель "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле, который забил шестой мяч Байеру.

В конце встречи Витинья поставил финальную точку в поединке. Пари Сен-Жермен, несмотря на удаление Забарного, разгромил Байер со счетом 7:2.

Байер – ПСЖ 2:7

Голы: Гарсия, 38 (П), 54 – Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90

Удаление: Андрих, 31 – Забарный, 37

Турнирное положение команд в Лиге чемпионов