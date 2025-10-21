Во вторник, 21 октября, в Леверкузене состоялся матч 3-го тура Лиги чемпионов, в котором встретились команды Байер и ПСЖ. В стартовом составе "парижан" на поле вышел украинец Илья Забарный, пишет 24 Канал.
Как Забарный заработал удаление в матче Байер – ПСЖ?
Команда Луиса Энрике живо начала поединок на стадионе "BayArena" в Леверкузене. Уже на 7-й минуте встречи мяч затрепетал в сетке команды хозяев. Это защитник ПСЖ Виллиан Пачо после розыгрыша углового удачно сыграл головой.
В середине первого тайма главным действующим лицом со знаком минус стал Илья Забарный. На 24-й минуте украинец сыграл рукой в штрафной площади, за что заработал первый "горчичник" и пенальти в ворота своей команды. К счастью, защитник Байера Гримальди не сумел забить с отметки, попав в правую стойку.
На 34-й минуте хозяева остались в меньшинстве. Прямую красную заработал Андрих. Однако уже через три минуты составы обеих команд стали равными. И снова Забарный оказался в эпицентре событий. Украинец придержал руками соперника и "привез" второй пенальти. Кроме того, арбитр "наградил" Илью красной карточкой. Пенальти реализовал Гарсия, который сделал счет равным.
Как завершился матч Байер – ПСЖ?
Последние пять минут первого тайма стали настоящим кошмаром для Байера. В их ворота один за другим залетели три мяча. Результативными ударами отметились Дуэ (дубль) и Кварацхелия.
Во второй половине встречи голевая феерия продолжилась. После обмена голами в исполнении Мендеша и Гарсии за дело взялся обладатель "Золотого мяча-2025" Усман Дембеле, который забил шестой мяч Байеру.
В конце встречи Витинья поставил финальную точку в поединке. Пари Сен-Жермен, несмотря на удаление Забарного, разгромил Байер со счетом 7:2.
Байер – ПСЖ 2:7
Голы: Гарсия, 38 (П), 54 – Пачо, 7, Дуэ, 41, 45+3, Кварацхелия, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Витинья, 90
Удаление: Андрих, 31 – Забарный, 37
Турнирное положение команд в Лиге чемпионов
- В онлайн-таблице Лиги чемпионов ПСЖ вышел на первое место. У команды Луиса Энрике стопроцентный результат – три победы в трех матчах.
- Немецкий Байер опустился на 26 место. У "фармацевтов" два балла в трех матчах и ни одной победы.