У вівторок, 21 жовтня, у Леверкузені відбувся матч 3-го туру Ліги чемпіонів, в якому зустрілися команди Баєр та ПСЖ. У стартовому складі "парижан" на поле вийшов українець Ілля Забарний, пише 24 Канал.

Як Забарний заробив вилучення у матчі Баєр – ПСЖ?

Команда Луїса Енріке жваво розпочала поєдинок на стадіоні "BayArena" у Леверкузені. Вже на 7-й хвилині зустрічі м'яч затріпотів у сітці команди господарів. Це захисник ПСЖ Вілліан Пачо після розіграшу кутового вдало зіграв головою.

У середині першого тайму головною дійовою особою зі знаком мінус став Ілля Забарний. На 24-й хвилині українець зіграв рукою у штрафному майданчику, за що заробив перший "гірчичник" та пенальті у ворота своєї команди. На щастя, захисник Баєра Грімальді не зумів забити з позначки, влучивши у праву стійку.

На 34-й хвилині господарі залишися у меншості. Пряму червону заробив Андріх. Однак вже за три хвилини склади обох команд стали рівними. І знову Забарний опинився в епіцентрі подій. Українець притримав руками суперника і "привіз" другий пенальті. Крім того, арбітр "нагородив" Іллю червоною карткою. Пенальті реалізував Гарсія, який зробив рахунок рівним.

Як завершився матч Баєр – ПСЖ?

Останні п'ять хвилин першого тайму стали справжнім жахом для Баєра. У їхні ворота один за одним залетіли три м'ячі. Результативними ударами відзначилися Дуе (дубль) і Кварацхелія.

У другій половині зустрічі гольова феєрія продовжилася. Після обміну голами у виконанні Мендеша і Гарсії за справу взявся володар "Золотого м'яча-2025" Усман Дембеле, який забив шостий м'яч Баєру.

Наприкінці зустрічі Вітінья поставив фінальну крапку у поєдинку. Парі Сен-Жермен, попри вилучення Забарного, розгромив Баєр з рахунком 7:2.

Баєр – ПСЖ 2:7

Голи: Гарсія, 38 (П), 54 – Пачо, 7, Дуе, 41, 45+3, Кварацхелія, 44, Мендеш, 50, Дембеле, 66, Вітінья, 90

Вилучення: Андріх, 31 – Забарний, 37

Турнірне становище команд у Лізі чемпіонів