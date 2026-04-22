В боротьбі за головний євротрофей залишились чотири команди. Чинний чемпіон змагання ПСЖ битиметься з Баварією, тоді як Арсенал поміряється силами з Атлетіко, повідомляє 24 Канал.

Бій між Баварією та ПСЖ – це достроковий фінал?

Битва між французами та німцями багатьма вважається достроковим фіналом. ПСЖ виглядає не так переконливо, як минулого сезону, проте шанси команди на головні трофеї залишаються.

В чемпіонаті парижани випереджають Ланс на один бал та мають ще й матч в запасі. А в Лізі чемпіонів підопічні Енріке без проблем пройшли англійські Челсі та Ліверпуль в плей-оф.

Проте наразі експерти виділяють Баварію як головного претендента на трофей. Підопічні Компані вже гарантували собі чемпіонство в Бундеслізі та б'ються за Кубок країни.

Крім того, команда безжальна в нападі, адже забила вже більше 150 голів в усіх турнірах. В Лізі чемпіонів мюнхенці виграли 11 з 12-ти зустрічей, пройшовши в тому числі мадридський Реал.

Чого чекати від Арсеналу?

Тіньовим фаворитом турніру можна назвати Арсенал. На підопічних Артети очікував спад цього року, проте команда залишається лідером чемпіонату Англії.

Відрив від Манчестер Сіті становить три очки, але у манкуніанців ще є гра в запасі. Все ж таки поразка в очній зустрічі зменшила шанси Арсенала на трофей.

А ось в Лізі чемпіонів лондонці мають доволі непоганого суперника. Атлетіко виглядає слабшим за Баварію або ПСЖ, а прохід мадридцями Барселони можна пов'язати із вилученнями у "блаугранас" в обох іграх.

В чемпіонаті підопічні Сімеоне йдуть лише четвертими, але вже майже гарантували собі путівку в Лігу чемпіонів. Нагадаємо, що фінал поточного розіграшу ЛЧ пройде 30 травня в Будапешті.