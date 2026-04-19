Місцевий Манчестер Сіті приймав лондонський Арсенал. Саме ці дві команди ведуть гостру боротьбу за чемпыонство в АПЛ, повідомляє 24 Канал.

Хто був фаворитом бою?

"Каноніри" підійшли до горлової битви не у найкращому стані. Хоч підопічні Артети і пройшли у півфінал Ліги чемпіонів, але у останньому матчі турніру не змогли переграти Спортинг (0:0).

А минулого туру Арсенал примудрився програти вдома Борнмуту (1:2). Це суттєво загострило битву за чемпіонство. МанСіті скоротив відставання до 6-ти очок при матчі в запасі.

Манчестер Сіті – Арсенал 2:1

Голи: Шеркі, 16, Голанд, 65 – Гаверц, 18.

Перемога у цій зустрічі дозволила б манкуніанцям порівнятися із лондонцями за втраченими балами. Зрештою господарі почали матч ударно, вийшовши вперед після класного проходу Шеркі.

Проте вже за кілька хвилин Манчестер Сіті подарував супернику гол. Доннарумма забарився із м'ячем та влучив у Гаверца при вибиванні. Снаряд від ноги німця залетів у сітку воріт.

В подальшому Сіті володів ініціативою, але гості стійко відбивались. Але втримати бодай нічию у Арсенала не вийшло. В середині другго тайму Голанд відгукнувся на простріл з флангу та вколотив м'яч у ворота Раї.

Цей м'яч приніс перемогу манкуніанцям та серйозно загострив чемпіонську битву в АПЛ. За п'ять турів до фінішу МанСіті відстає від Арсенала на три бали та має одну гру в запасі.

