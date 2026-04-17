Ексгравець лондонського клубу поділився з 24 Каналом думками щодо вирішальної стадії турніру. За його словами, ключову роль відіграє поточна форма команд.

Що сказав Лужний про півфінали ЛЧ?

Олег Лужний наголосив, що на такій стадії турніру всі команди приблизно рівні за класом. Саме тому передбачити переможця в кожній парі надзвичайно складно.

У півфіналі всі рівні команди. Важко сказати, хто виграє. Хто буде у хорошій формі на цей момент, той і пройде далі,

– зазначив Лужний.

За його словами, фактор фізичної та ігрової готовності в конкретний момент стане визначальним у боротьбі за вихід у фінал.

Шанси Арсенала

Окремо Лужний висловився про шанси лондонського клубу, за який український захисник колись виступав. Він визнав, що лондонці не належать до головних претендентів на трофей.

Я думаю, шансів в Арсенала мало, але невеликий відсоток є,

– підкреслив він.

Натомість серед фаворитів українець виокремив Баварію та ПСЖ, назвавши їх сильними командами з великим потенціалом.

Нагадаємо, у піфіналах Ліги чемпіонів Баварія зіграє з ПСЖ, а Арсенал зустрінеться з Атлетіко.

Додамо, що Олег Лужний виступав за Арсенал у 1999–2003 роках, провівши понад 100 матчів і вигравши разом із клубом чемпіонат Англії та Кубок країни.

